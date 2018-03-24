اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 24-03-2018

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الاخبار

كرامي لا يرشح أحداً بوجه عبيد

سجّل الوزير السابق فيصل كرامة لائحته في وزارة الداخلية، على أن يُقام احتفال في طرابلس، يوم الاثنين الساعة الخامسة بعد الظهر. وتضم اللائحة، عن المقاعد السنية في طرابلس: كرامي، أيمن العمر، طه ناجي (الأحباش)، عبد الناصر المصري، صفوح يكن. المقعد العلوي: أحمد عمران (ابن شقيقة الراحل أحمد حبوس). المقعد الأرثوذكسي: رفلي دياب (تيار المردة). النائب السابق جهاد الصمد عن أحد مقعدَي الضنية. وعادل زريقة عن مقعد المنية. أما المقعد الماروني في طرابلس، فقد تُرك شاغراً، لأنّ كرامي لم يرد أن يُرشح أحداً في وجه الصديق التاريخي لآل كرامي الوزير السابق جان عبيد.



الجمهورية

فوجئ مرجع سياسي بما وصفه « وقاحة تصرفات غير مفهومة» لوزير سابق لا يوفر فيها حتى زملاءه في اللائحة الإنتخابية من الطعن في الظهر.

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن بلاده تستبعد حصول أي تطورات أمنية في المنطقة في المدى المنظور.

بدأت حرب شراء أصوات بين زميلين مرشحين على لائحة واحدة.

البناء

كواليس

قالت مصادر أمنية إنّ الهزائم التي تُمنى بها الجماعات المسلحة في سورية وتزامنها مع عودة العمليات إلى المسرح الأوروبي تعيد ملف النازحين السوريين إلى واجهة الاهتمام لدى الدول التي تستقبلهم، بعدما تراخت هذه الدول وعادت لتبني مواقف تنبع من تبعيّتها للقرار الأميركي فوضعت التصعيد بوجه سورية وروسيا أولوية على حساب التفاهم مع موسكو ودمشق لضمان حلول تؤدّي لعودة النازحين لتكتشف اليوم أنّ أولويّتها الوطنية معاكسة لأولوية واشنطن وأنّ عليها الاختيار قبل تفاقم الوضع أكثر.

اللواء

غمز

لا يُخفي مقربون من تيّار موالٍ تحسن ظروفه الانتخابية، في ضوء «متابعة ساهرة» في أكثر من دائرة.

همس

سئل دبلوماسي «شرقي» عن جدّية التهديدات الإسرائيلية - الأميركية على لبنان، لا سيما في المواعيد التي يضربها الإعلام الأميركي فلم يعطِ جواباً!

لغز

تتداول الأوساط أحاديث عن مبالغ خيالية تطلب من مرشحين لأخذهم على اللوائح في سوابق غير معروفة؟!



المستقبل

يقال

إن مجلس الوزراء سيقرّ الثلاثاء المقبل مشروع اتفاق تعاون عسكري مع روسيا ويفوّض وزير الدفاع التوقيع عليه خلال زيارته موسكو مطلع شهر نيسان المقبل.