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إنتخابات 2018 - إعلان اللوائح يتوالى قبيل إغلاق الباب منتصف ليل الإثنين

24
MARCH
2018
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توالى امس اعلان اللوائح الانتخابية عشية اقفال هذا الباب منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

رئيس الحكومة سعد الحريري اعلن لائحة المستقبل لدائرة بيروت الثانية من بيت الوسط عصر امس، وسيعلن لائحة المستقبل في عكار اليوم، وغدا يُعلن لائحة طرابلس من مركز محمد الصفدي الثقافي.

وكان كل من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي واللواء اشرف ريفي اعلنا لائحتيهما بينما يستعد فيصل كرامي لاعلان لائحته.

تيمور جنبلاط اعطى لائحته اللون الاحمر وسيعلنها اليوم في احتفال يقيمه ظهر اليوم في قصر «الامير امين» في بلدة بيت الدين بحضور اعضاء اللائحة من اشتراكيين ومستقبليين وقوات لبنانية.

وستعلن لائحة «بيروت اولا» التي تضم القوات اللبنانية والكتائب والوزير ميشال فرعون ومرشح حزب الرامغافار الارمني العميد جان صالوجيان عند السادسة من مساء اليوم في مدرسة الفرير.

وفي زحلة، اعلن تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لائحتهما في مؤتمر صحافي يعقد في فندق القادري الكبير عند الخامسة من مساء اليوم بعد حسم اسم المرشح الارمني في اللائحة لمصلحة ماري جان بلاجاكسيان.

وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم، تُعلن لائحة «الكرامة والانماء» لدائرة بعلبك ـ الهرمل برئاسة يحيى شمص بالتحالف مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل في بلدة ايعات.

والاحد ايضا يُعلن الوزير السابق وئام وهاب لائحته لدائرة الشوف ـ عاليه من منزله في الجاهلية (الشوف).

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