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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



سجل اليوم إعلان كثيف للوائح في بيروت وعدد من المناطق وينتظر ان يتواصل هذا الأمر غدا قبل انتهاء مرحلة تسجيل اللوائح. ومن المقرر ان تبدأ الاسبوع المقبل حركة مهرجانات انتخابية في سياق التحضير لاستحقاق السادس من أيار.

وبرز في إعلان اللوائح ما قاله الرئيس سعد الحريري من أن السابع من أيار المقبل سيكون ردا على السابع من أيار قبل عشر سنوات في بيروت. ولوحظ ان اللوائح متعددة في بيروت وبينها ما هو مدعوم من اللواء أشرف ريفي. أما في طرابلس فاللواء ريفي الموجود في باريس سيعمل فور عودته على مهرجان يعيد التوازن مع الماكينات الانتخابية الثلاث للرئيس نجيب ميقاتي.

وغدا حفلان في بيروت الأولى للتيار الوطني الحر وللائحة الاولى برئاسة الوزير ميشال فرعون.

وفي شأن آخر تحركان على علاقة بالسعودية، الأول في القصر الجمهوري للمجلس اللبناني-السعودي والرئيس عون أكد عودة العلاقات مع الرياض وأنها جيدة، والثاني في بيت الوسط من خلال لقاء الرئيس الحريري لرئيس البعثة الدبلوماسية وليد البخاري والملحق العسكري العميد الركن سلامة المصلوخي.

وبعيدا عن الشأن المحلي إتجهت الانظار الى جنوب فرنسا في عملية احتجاز رهائن.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

البلد مفلس، كلمتان نقلهما البطريرك بشارة الراعي عن الرئيس ميشال عون تكفلا بنقل الواقع المحلي من مكان الى اخر، فما قاله رئيس الجمهورية امام البطريرك الماروني دق ناقوس الخطر بقوة وذكر الجميع بأن المناكفات الانتخابية والتحالفات الاصطناعية واللهات وراء الحاصل والصوت التفضيلي كلها امور لا معنى لها ولا جدوى منها اذا كان البلد يتجه صوب الافلاس، فهل يعي المسؤولون هذا الامر قبل فوات الاوان بحيث يقاربون مؤتمر سيدر 1 بمسؤولية كبيرة وليس بخفة وعجل انطلاقا من انشغالاتهم الانتخابية؟

انتخابيا، عطلة نهاية الاسبوع بدأت وهي حافلة على صعيد اعلان اللوائح وخصوصا ان مهلة تشكيل اللوائح وابلاغ وزارة الداخيلة بها تنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وينتظر ان يشكل اكتمال اللوائح منطلقا لبدء الحماوة الانتخابية الفعلية ولارتفاع حدة الخطاب السياسي.

توازيا، الضغوط الانتخابية بدأت تتظهر كما حصل بما تعرض له المرشح عن دائرة بعلبك الهرمل الشيخ عباس الجوهري، فهل سنكون امام انتخابات تستخدم فيها كل الاسلحة حتى المحرمة منها قانونا والتي تشكل انتهاكا فاضحا لجوهر العملية الديمقراطية؟



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

ساهم حشد اللوائح في الاحتباس الحراري وفي انتشار مناخ محتدم في الطقس السياسي وإذا كانت معدلات الحرارة إلى ارتفاع فإن المعادلات الانتخابية إلى مزيد من التعبئة قبل الاثنين المهلة الأخيرة لتسجيل اللوائح ومن شعارات التعبئة استحضار السابع من أيار لتذكير أهل بيروت بيوم يستفز مدينتهم واستخدامه سلاحا رادعا في بيروت الثانية إذ قال الرئيس سعد الحريري في خلال إعلانه لائحة المستقبل إن أي صوت يبقى في بيته سوف يذهب إلى حزب الله وأي اقتراع للائحة الأخرى سيصب في مصلحة حزب الله ودعا الحريري البيروتيين إلى الرد على السابع من أيار في السابع من أيار لكن الحرب الانتخابية على الحزب سيكون مسرحها بعْلبك الهرمل التي يوازي مقعد واحد منها .. مئة وسبعة وعشرين مقعدا وفق ما أعلن المستقبل والمرشح بعينه جميل السيد رد اليوم على معادلة المقاعد فأعلن أن دماء الرئيس رفيق الحريري لم تكن كافية لهم لتجريد المقاومة من سلاحها فأتوا بإسرائيل لاستكمال هذا الدور.

ومن العجائب الانتخابية تكريس تفاهم سياسي اليوم بين رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض وإعلان باسيل أن الأهم لنا هو التفاهم السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات وهذا سيفتح على بوابتين هما: تأييد على مرشح الرئاسة.. والانسجام على المواقف نفسها والسباحة ضمن التيار في وجهة النظر من سلاح حزب الله وفي الوقت نفسه سيساعد الحزب في ضخ العوامل الايجابية من القضايا المحلية بعدما أعلن الأمين العام السيد حسن نصرالله عزمه على محاربة الفساد وهي خطوة على طريق بناء الدولة ونهوضها وتحررها من فك الفاسدين الأقربين قبل الأبعدين. وستساهم هذه النقلة في رفع غطاء حزب الله عن حلفائه لأن المقاومة والفساد خطان لا يلتقيان ولكون قاعدة حزب الله ضاقت ذرعا بتورم جيوب الفاسدين وحرب نصرالله هذه ستكون الاولى من نوعها في الداخل بعد حروب عسكرية كانت تتوج دائما بالنصر على العدو.

وخطوة نصرالله هذه أسست لها تجربة نوعية للنائب حسن فضل الله الذي لم يهدرْ وقت التمديد النيابي وقدم نموذجا منتجا في ملاحقة ملفات الفساد سواء في الجلسات العامة لمجلس النواب أو على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وإذا كانت الانتخابات مصدر إلهام لملاحقة الفساد فإنها أيضا مصدر التقاء الخصوم أو أولئك الذين باعدت بينهم الظروف السياسية .. وغدا سيعلن التيار الوطني لوائحه في كل لبنان التي تضم خليطا من الأمس والغد فيما وثق فريد هيكل الخازن لدى الكاتب العدل تحالفاته في كسروان جبيل التي شبكت خيوطها مع " حواصل انتخابية " على الساحتين الكسروانية والجبيلية بينهم الكتائب وفارس سعيد والجزء الثاني من آل حواط والسيدة التي تخلت عن صمتها جلبيرت زوين قطع الخازن الطريق على العهد.. او انه وقف في دربه تمهيدا للمنازلة الكبرى في ايار من حواصلها الى كسرها الاكبر والاصغر .



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

البلاد دخلت في فلك الساعات الأخيرة الفاصلة عن إنتهاء مهلة التسجيل ومعها كرت سبحة الإعلان عن ولادة اللوائح في مختلف الدوائر. ومع بدء العد العكسي إزداد عدد العازفين عن وتر الترشح ولا سيما أولئك الذين لم يجدوا لائحة ينضمون إليها.

في دائرة الجنوب الأولى تم تسجيل أولى اللوائح تحت إسم لائحة “لكل الناس” بتحالف جمع أسامة سعد وإبراهيم عازار وعبد القادر البساط ويوسف السكاف.

وفي دائرة البقاع الغربي وراشيا سجلت لائحة الوزير عبد الرحيم مراد تحت إسم الغد الأفضل وهي تضم أسماء خمسة مرشحين مع الإكتفاء بمرشح سني واحد وهم إلى مراد محمد نصرالله فيصل الداوود إيلي الفرزلي وناجي غانم.

في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا تم تشكيل لائحة الوفاق الوطني من ستة مرشحين هم: آلان عون علي عمار فادي علامة حكمت ديب سهيل الأعور وناجي غاريوس.

في بيروت الثانية أبصرت لائحتان النور: الأولى هي بإسم وحدة بيروت وتضم تحالف المشاريع وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وشخصيات بيروتية ومكونة من: عدنان الطرابلسي عمر غندور محمد خواجة أمين شري إدغار طرابلسي ومحمد بعاصيري.

أما الثانية فهي لائحة المستقبل لبيروت التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري معتبرا أن المواجهة بينها وبين ما وصفه بلائحة حزب الله. الحريري كشف أن حصة بيروت من مؤتمر سيدر كبيرة من خلال مشروع عملاق للبنى التحتية على مدى عشر سنوات تؤمن مئات الألاف من فرص العمل. واللائحة تضم: تمام سلام نهاد المشنوق نزيه نجم علي الشاعر رولا طبش جارودي فيصل الصايغ ربيع حسونة زاهر عيدو باسم الشاب غازي يوسف وسعد الحريري.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

قبل يوم عمل واحد على انتهاء فترة تسجيل اللوائح الانتخابية الاثنين المقبل، احدى وثلاثون لائحة باتت جاهزة للتنافس، فيما انفاس بعض المرشحين محبوسة حتى اكتمال المشهد العام على مساحة لبنان.

وان كانت الصورة الاولوية للخريطة الانتخابية قد بدأت بالوضوح، فالواضح ان افلاس البعض اعادهم الى اتخاذ عنوان مهاجمة المقاومة برنامجا وحيدا لشد العصب الانتخابي.. فيما برنامج حزب الله الذي قدمه السيد حسن نصر الله لا زال يتفاعل كرؤية وطنية انقاذية، قابلة للتطبيق..

على طبق من ضياع، قدم مسلحو الغوطة هزيمتهم الى الجيش السوري الذي جاهد لاخراجهم بتسوية، الا ان مكابرتهم وغايات مشغليهم اخذتهم الى الباصات مجددا نحو ادلب، ليكون الاعلان عن اتفاق لاخراج مسلحي ما يسمى جيش الرحمان وعائلاتهم من كامل الغوطة الشرقية، لينضموا الى ما يسمى حركة احرار الشام..

وفيما الشام تستعد لاعلان نصر جديد على الارهاب، عاد نذير الشؤم الاميركي جون بولتن الى الواجهة السياسية عبر شبيهه دونالد ترامب، ليشغل مستشارا للامن القومي في البيت الابيض.. ومع تاريخه الاسود ارتفع صوت نواب ديمقراطيين وبعض الجمهوريين ضد هذه الخطوة، واصفين بولتن بالمتطرف الخطر الذي يهدد تحالفات اميركا الرئيسية حول العالم، فيما اعتبرت الصحف الاميركية والبريطانية انه باختيار بولتن اكتملت جوقة المتشددين داخل البيت الابيض، فيما عمت الافراح الكيان العبري الذي هلل عبر صحافييه وسياسييه لخيار ترامب تقريب احد اقرب المقربين من تل ابيب الى قرار البيت الابيض.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

في جنوب فرنسا ارهاب داعش يضرب من جديد، وفي شمال سوريا ارهاب من نوع اخر يستكمل ضرب ما تبقى من مقدسات من دون ان يقضي على الايمان وما صمد من شاهد على تاريخ من دون ان يعني استهداف الحجر اسقاط الحضارة.

اما في لبنان من شماله الى جنوبه فالديمقراطية العائدة خير تكريس للانتصار على الارهاب المحقق بوحدة الشعب وقوة الجيش وقدرة المقاومة وتأكيد رئيس الجمهورية ان ما من امر ممكن ان يكدر العلاقات اللبنانية السعودية بعد اليوم خير مؤشر الى استقرار ثابت.

وقبل 3 ايام من انقضاء مهلة تسجيل اللوائح وفيما يعلن التيار الوطني الحر لوائحه غدا في احتفال تنقله الـ otv مباشرة من الفورم دي بيروت اعتبارا من الثالثة والنصف من بعد الظهر تنقل اعلان اللوائح بالمفرق بين الدوائر في موازاة عزوف بالجملة لمن لم يحالفه الحظ ليسقط ترشيح من لم يدخل جنة اللوائح حكما اعتبارا من الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

العد العكسي لإقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ليل الإثنين – الثلاثاء انطلق لتتواصل اليوم مسيرة اعلان اللوائح، وليعلن تيار “المستقبل” لائحة بيروت الثانية، وليؤكد رئيس مجلس الوزراء من بيت الوسط أنه في زمن الانتخابات ترمى الوعود على اللبنانيين من كل الجهات لكن السماء الزرقاء لا تمطر وعودا وكلاما.

سجل السماء الزرقاء مليء بالعمل والإنجازات والخدمات، ومليء بالمشاريع والنمو في كل زاوية من زوايا العاصمة، وفي كل منطقة من لبنان. وأكد الرئيس الحريري أنه في سوق المزايدات، هناك كلام كثير وكذب كثير.

وقال: “ليسموا شخصا واحدا عمر حجرا أو فتح طريقا أو حفر نفقا أو بنى مدرسة أو فتح مستشفى غير رفيق الحريري ورجال رفيق الحريري في بيروت”. كلام الرئيس الحريري يسبق ايضا اعلان “المستقبل” غدا لائحته في عكار، والأحد في طرابلس.

وفي بعلبك-الهرمل، يعلن “المستقبل” و”القوات” لائحة الكرامة والانماء غدا من بلدة ايعات.

وبالتزامن مع التحضيرات الانتخابية، سجل كلام لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ميشال عون ابلغه ان البلد مفلس وأنه على من سيدخلون المجلس النيابي وفق البطريرك الراعي أن يعلموا أن الأمر ليس نزهة بل عليهم أن يتحملوا مسؤولية بلد في حال الخطر.

وليس بعيدا عن الشأن الانتخابي وفي ظل ما يواجه حزب الله من نقمة شعبية في بعلبك الهرمل جراء الحرمان وامتعاض الناس من المرشحين المفروضين من قبل الحزب، اطلق سراح المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل المعارض لحزب الله الشيخ عباس الجوهري بعد ساعات على توقيفه من قبل الامن العام على خلفية مذكرة توقيف غيابية.

وقد لاقى التوقيف موجة رفض مع توجيه اصابع الاتهام لحزب الله الساعي لإسكات الأصوات المعارضة في بعلبك الهرمل الممتعضة من اغراق شبابها بحروب المنطقة وازدياد عدد الضحايا بفعل تورط الحزب في الساحات العربية وغياب الانماء وارتفاع معدل البطالة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

31 لائحة هو عدد اللوائح التي تم تسجيلها حتى اليوم في وزارة الداخلية، وبما ان غدا السبت وبعد غد الاحد يوما عطلة بينه للم يعد امام اللوائح المتبقية سوى 16 ساعة بعد غد الاثنين من الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل لتسجيل ما تبقى من لوائح.

ومع تسارع عمليات التسجيل بدأت تظهر ملامح المعركة والانسحابات، اما ساعة الصفر لبدء السباق فستكون صباح الثلاثاء بعد ان تكون اللوائح قد اكتملت وبعد ان يكون اللذين لمك يوفقوا في الدخول الى جنات اللوائح اصبحوا خارج السباق باعتبار ان لا منفردين في السباق.

ومع شبه اكتمال اللوائح بدأت تتبلور اكثر فأكثر صورة المعركة ولا سيما في دوائر كسروان جبيل وبيروت الاولى وبيروت الثانية وصيدا جزين وزحلة، في بيروت الثانية اعلن الرئيس الحريري لائحة تيار المستقبل على ان يكون غدا في عكار وبعد غد في طرابلس، اذا ساعات على انطلاق المعركة التي ابرز ما فيها انها فككت التحالفات السياسية وركبت مكانها تحالفات انتخابية لا يعرف مدى صلابتها بعد 6 ايار.

واليوم سجل تطور قضائي بارز تمثل في اطلاق الشيخ عباس الجوهر بعد توقيفه امس على خلفية مذكرة توقيف غيابية.