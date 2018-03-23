انتخابات: عبدالله حنا يسحب ترشحه في عكار

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إن قرار ترشحي عن المقعد الأرثوذكسي في عكار جاء بناء لرغبة الأهل والأخوة والأصدقاء من أبناء رحبة، وذلك ايمانا مني بضرورة العمل والاستمرار بخدمة أهلنا وتعزيز النهج الوطني، وأنا اليوم وللغاية نفسها أعلن سحب ترشيحي عن المقعد الأرثوذكسي لصالح التيار الوطني الحر، وأدعو كافة الأهل والأخوة والأصحاب الذين وضعوا ثقتهم بنا، أن يبقوا مع هذا الخط، خط الاعتدال القوي القائم على تحصيل الحقوق، وبالتالي الانماء المطلوب لمناطقنا، وهذه هي المعادلة التي يجب أن نسير على أساسها.

نحن مدينون لأهلنا الذين وضعوا ثقتهم بنا، وأنا أؤكد لهم أنني لن أنسحب من العمل السياسي، بل ادعم الأخوة في التيار الوطني الحر والذي يعد نجاحهم نجاحا لنا، وأعدكم أننا باقون في الخدمة العامة والى جانب أهلي في رحبة خاصة وعكار عامة .

النائب السابق عبدالله حنا