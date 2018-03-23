انتخابات: من هي اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في الشوف - عاليه

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اتفق التيار الوطني الحر والأمير طلال ارسلان في دائرة الشوف وعاليه وحسمت اسماء لائحة التيار- الحزب الديمقراطي والحزب القومي في الدائرة
طلال ارسلان عن المقعد الدرزي في عاليه
الوزير سيزار ابي خليل عن المقعد الماروني في عاليه
عماد الحاج عن المقعد الماروني في عاليه
إيلي حنا عن مقعد الروم الأورثوذكس في عاليه
الوزير طارق الخطيب عن المقعد السني في الشوف
علي الحاج عن المقعد السني في الشوف
الوزير السابق ماريو عون عن المقعد الماروني في الشوف
فريد البستاني عن المقعد الماروني في الشوف
سمير عون عن المقعد الماروني في الشوف
غسان عطالله عن الروم الكاثوليك في الشوف
مروان حلاوي عن المقعد الدرزي في الشوف
مازن ابو ضرغم عن المقعد الدرزي في الشوف