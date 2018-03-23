حبيس منسحباً: سأبقى في خدمة العهد وفخامة الرئيس

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كتب المرشح ميشال حبيس عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي
اعزائي عائلتي واصدقائي ،
لقد قرر التيار السير بمرشح اخر لمقعد الاقليات في بيروت الاولى لعدة اعتبارات.
أشكر دعمكم لي والعاطفة التي اظهرتموها تجاهي خلال هذه الفترة القصيرة، وأعدكم باني سأبقى على قدر آمالكم التي علقتموها عليّ وسأبقى في خدمة العهد وفخامة الرئيس ، سواء كنت في المجلس النيابي او حيث انا اليوم مستشاراً لفخامته في التواصل الاستراتيجي.
وانتم بدوركم ان اردتم دعم العهد وتقويته فعليكم التصويت للوائح التيار الوطني الحر بكثافة، لأن الرئيس القوي انما يقوى بكتلته النيابية.
اشكركم من كل قلبي مجددا، وسنلتقي حتما في مواعيد اخرى.
صديقكم ميشال حبيس