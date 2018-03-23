living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيروت الثانية: هل هناك صراعٌ على القرار! د. علا بطرس

23
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سرى في العقود الماضية فكرة اقتنع بها معظم السياسيين أنّ التنوع الحزبي عند المسيحيين لا يُقابَل بالمثل عند السنّة مع زعامة "تيار المستقبل" ولدى الشيعة مع ما يُعرف بالثنائي أمل – حزب الله، لتأتي انتخابات عام 2018 في دائرة بيروت الثانية لتنسف ما قيل مؤكدة على التعددية التي على ما يبدو سمة لبنانية عامة لدى كلّ الطوائف ولو بشكل نسبي متى أُتيحت الفرص.

 وأبعد من أحقية كل مواطن لبناني متى تمتّع بالأهلية بالتّرشح الى الإنتخابات النيابية، تكتسب هذه الدائرة أهمية قصوى لناحية القرار السياسي والطموحات المستقبلية. ولا يُخفى على أحد دور الثنائي الشيعي لا سيّما رغبة حركة أمل بالمحافظة على المقعد الذي كان من حصّتها عام 2009 وسعي حزب الله الحصول على مقعد في العاصمة مع ما يعني ذلك من سحب المقعد الذي كان من حصّة تيار المستقبل في السابق والذي مثّله النائب غازي يوسف. وعلى الخطّ السّني، يبرز دور المهندس فؤاد مخزومي، رئيس حزب "الحوار الوطني"، في المنافسة ومن العبور من النيابة الى رئاسة الحكومة يوماً ما. وهو بذلك لا يتنافس حالياً مع الرئيس سعد الحريري بحكم التعاطف الشعبي معه الذي ظهر بعد أزمة احتجازه بل مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حيث يبدو الطرف الأوّل في وضع المدافعة عن حقوق السّنة في وظائف الدولة ليجيبه الطرف الثاني أن الحقوق مصانة وخير من يُمثّلها... وكذلك يُسجّل لائحة ثالثة عنوانها "كرامة بيروت" برئاسة رئيس تحرير جريدة "اللواء"  صلاح سلام مع مجموعة شخصيات ناشطة في الشأن العام لم تجد دوراً لها من ضمن التشكيل الحزبي الأقوى في هذه الدائرة وهو "تيار المستقبل"، بالإضافة الى لوائح أخرى قيد الإعلان ودور الجماعة الإسلامية وحركة الشعب وآخرين... 

لا شكّ، يُعوّل "تيار المستقبل" على هذه الدائرة للمحافظة على زعامته لدى السّنة بشكل عام ولدى أبناء بيروت بشكل خاص، حيث يُشكل الناخبون المسلمون النسبة الأعلى بحوالي 62 في المئة، ويقترع فيها 347277 ناخباً. وتضم هذه الدائرة إحياء دار المريسة – رأس بيروت- زقاق البلاط - المزرعة – المصيطبة – ميناء الحصن – الباشورة- المرفأ، يمثّلها 11 نائباً 6 مقاعد للسّنة و2 للشيعة ومقعد للأورثوذكس وآخر للدروز ومقعد للإنجيليين.  وهي تُعتبر المعقل الرئيس للتيار الأزرق لا سيّما وأنّها دائرة رئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق...

 وفي حين حصد المستقبل في انتخابات 2009 8 مقاعد، وبقيت المقاعد الأخرى من حصة حركة أمل والجماعة الإسلامية والحزب التقدمي الإشتراكي بالتوافق، إلا إنّه تقدّم التيار الأزرق في العام 2018 بلائحة من 11 مرشحاً دون إفساح المجال ل "مسايرة" الرئيس نبيه برّي. وهكذا فقد أسقطت النسبية في العام 2018 ما قيل عنها أحادية في كل العهود السابقة!

 

 

 

علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout