بيروت الثانية: هل هناك صراعٌ على القرار! د. علا بطرس

A + A -

سرى في العقود الماضية فكرة اقتنع بها معظم السياسيين أنّ التنوع الحزبي عند المسيحيين لا يُقابَل بالمثل عند السنّة مع زعامة "تيار المستقبل" ولدى الشيعة مع ما يُعرف بالثنائي أمل – حزب الله، لتأتي انتخابات عام 2018 في دائرة بيروت الثانية لتنسف ما قيل مؤكدة على التعددية التي على ما يبدو سمة لبنانية عامة لدى كلّ الطوائف ولو بشكل نسبي متى أُتيحت الفرص.

وأبعد من أحقية كل مواطن لبناني متى تمتّع بالأهلية بالتّرشح الى الإنتخابات النيابية، تكتسب هذه الدائرة أهمية قصوى لناحية القرار السياسي والطموحات المستقبلية. ولا يُخفى على أحد دور الثنائي الشيعي لا سيّما رغبة حركة أمل بالمحافظة على المقعد الذي كان من حصّتها عام 2009 وسعي حزب الله الحصول على مقعد في العاصمة مع ما يعني ذلك من سحب المقعد الذي كان من حصّة تيار المستقبل في السابق والذي مثّله النائب غازي يوسف. وعلى الخطّ السّني، يبرز دور المهندس فؤاد مخزومي، رئيس حزب "الحوار الوطني"، في المنافسة ومن العبور من النيابة الى رئاسة الحكومة يوماً ما. وهو بذلك لا يتنافس حالياً مع الرئيس سعد الحريري بحكم التعاطف الشعبي معه الذي ظهر بعد أزمة احتجازه بل مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حيث يبدو الطرف الأوّل في وضع المدافعة عن حقوق السّنة في وظائف الدولة ليجيبه الطرف الثاني أن الحقوق مصانة وخير من يُمثّلها... وكذلك يُسجّل لائحة ثالثة عنوانها "كرامة بيروت" برئاسة رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام مع مجموعة شخصيات ناشطة في الشأن العام لم تجد دوراً لها من ضمن التشكيل الحزبي الأقوى في هذه الدائرة وهو "تيار المستقبل"، بالإضافة الى لوائح أخرى قيد الإعلان ودور الجماعة الإسلامية وحركة الشعب وآخرين...

لا شكّ، يُعوّل "تيار المستقبل" على هذه الدائرة للمحافظة على زعامته لدى السّنة بشكل عام ولدى أبناء بيروت بشكل خاص، حيث يُشكل الناخبون المسلمون النسبة الأعلى بحوالي 62 في المئة، ويقترع فيها 347277 ناخباً. وتضم هذه الدائرة إحياء دار المريسة – رأس بيروت- زقاق البلاط - المزرعة – المصيطبة – ميناء الحصن – الباشورة- المرفأ، يمثّلها 11 نائباً 6 مقاعد للسّنة و2 للشيعة ومقعد للأورثوذكس وآخر للدروز ومقعد للإنجيليين. وهي تُعتبر المعقل الرئيس للتيار الأزرق لا سيّما وأنّها دائرة رئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق...

وفي حين حصد المستقبل في انتخابات 2009 8 مقاعد، وبقيت المقاعد الأخرى من حصة حركة أمل والجماعة الإسلامية والحزب التقدمي الإشتراكي بالتوافق، إلا إنّه تقدّم التيار الأزرق في العام 2018 بلائحة من 11 مرشحاً دون إفساح المجال ل "مسايرة" الرئيس نبيه برّي. وهكذا فقد أسقطت النسبية في العام 2018 ما قيل عنها أحادية في كل العهود السابقة!