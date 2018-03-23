العميد المتقاعد مصطفى حمدان: لا يجوز الاستمرار في استباحة مشاعر أهالي شهداء الجيش اللبناني

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أصدر العميد المتقاعد مصطفى حمدان البيان التالي:

لا يجوز الاستمرار في استباحة مشاعر أهالي شهداء الجيش اللبناني ومشاعرنا نحن كعسكريين، سواء كنا في الخدمة الفعلية أو متقاعدين من قبل بعض وسائل الإعلام المرتزقة، بعرض مهرّج إرهابي مثل فضل شاكر تحت عنوان حق التعبير وشعارات إنسانية ديمقراطية مرفوضة مع أمثال هذا المخرب، والأخطر من كل هذا الصمت على الصعيد الرسمي الذي يمتلئ ضجيجاً وعويلاً إذا ما مسّ طرف أحد أركانه الطوائفيين والمذهبيين.

امنعوا عرض حلقة هذا المجرم فضل عبدالرحمن شمندر، ونحن نضم صوتنا إلى صوت السيدة سميرة حبيقة والدة الملازم أول الشهيد المغوار جورج بوصعب، ونعتبر هذه الدعوة التي تقيمها حبيقة بواسطة وكيلها المحامي وديع عقل هي باسمنا أيضاً، مع الإشارة بأننا سنقف ضد كل من يحاول تسوية وضع هكذا مجرم.