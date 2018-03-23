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انتخابات - ميشال سكاف يعلن لائحة "زحلة للكل"

23
MARCH
2018
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بحضور حشد اعلامي اعلن المهندس ميشال سكاف لائحة "زحلة للكل " من فندق قادري الكبير في زحلة بحضور المرشحين عن المقعد الكاثوليكي ميشال سكاف، عن المقعد الكاثوليكي ميشال ضاهر، عن المقعد الماروني سليم عون، عن المقعد السني عاصم عراجي، عن المقعد الارثوذكسي اسعد نكد، عن المقعد الشيعي نزار دلول، عن المقعد الارمني ماري جان بيلازكجيان.

 

والقى سكاف كلمة جاء فيها :
"اهلي، في زحلة والبقاع، نحن اليوم مش بس ملتقيين لاعلان لايحتنا الانتخابية، نحنا ملتقيين اولاً حول مشروع سياسي واضح،أول بند في، بند مبدئي غير خاضع لأي نقاش أو مساومة: المحافظة على لبنان سيد حر ومستقل، ولنحافظ على بلدنا لازم ندعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، يعني رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والبرلمان والقوى والاجهزة الامنية الشرعية واولها الجيش اللبناني، لبنان ما في يعيش بدون تفاهمات واضحة بين مكوناته الاساسية، التي تنبع من مفهوم العيش المشترك،

 

ونحنا جزء اساسي من هالمكونات والتفاههمات الوطنية وفي طليعتها التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يلي عزز استقرار البلد وقوى الاعتدال، خصوصية قضاء زحلة جزء مهم من تاريخ لبنان، وهالخصوصية ما فيها إلا ما تتكامل مع مشروع لبنان الوطن، زحلة وقضاءها عنوان العيش المشترك والتنوع والانفتاح والاعتدال، نحنا بدنا نغير الذهنية القديمة، لانو نحنا اصحاب مشروع ورؤيا، ولأنو هيك بتتغير المجتمعات والأوطان نحو الأحسن، المرأة الها دور اساسي بنهوض المجتمع، ونحنا لح نكون رأس حربة لتطوير التشريعات يلي بتحققلا المساواة مع الرجل وبتحميها من العنف، مشروعنا السياسي ما بينجح بدون خطة إقتصادية تنموية بتطور قضاء زحلة وبتعطي حصة كبيرة من الانماء، بتخلق فرص عمل للشباب، بتثبت الناس بارضها، بتأمن الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة وبتعالج معظم المشاكل يلي عم منواجها، لهالسبب قررنا نترشح ونحط إيدنا بإيد بعض ونعلن لائحتنا، لائحة زحلة للكل.

 

الكلمة للناس والقرار عندكن، ومنعاهدكم نكفي نحنى وانتو المشوار، وموعدنا في 6 ايار،عشتم، عاشت زحلة والبقاع، وعاش لبنان". 

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