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بالصور - حفل عشاء في ذكرى 14 اذار من تنظيم التيار في تورونتو كندا

23
MARCH
2018
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بحضور جمهور من التيار الوطني الحر والمناصرين ورجال الدين وممثلي الاحزاب اللبنانية في كندا و مشاركة مساعد مسؤول الانتشار في شمال امريكا المحامي شربل قسطنطين و نائب منسق كندا السيد فواز بدور ممثلاً المنسق العام في كندا السيد روبير محفوظ ومنسقي مدينتي وندزر و هاملتون فادي عباس و فادي حداد

 

قدم الحفل السيدة كلودين سروع امينة سر مدينة تورونتو والقى منسق تورونتو السيد وليد حداد الكلمة التالية:

 

نجتمع بمناسبة ذكرى الرابع عشر من آذار 1989

 

نحن اليوم في الذِّكرى الثامنة والعشرين للرابع عشر من آذار، ويجب أن نتذكَّر لماذا حصل ، ما حصل في مثل هذا التاريخ منذ ثمانية وعشرين عاماً؛ كانت الدَّولة مُنفلتة ومُقسَّمة إلى مجموعاتٍ لبنانية صغيرة متصارعة مع بعضها، إلى ان صدح ذلك المارد الهادر في اروقت قصر بعبدا و على كتفيه تلقلقت نجوم اضاءة تاريخ لبناننا العظيم ، فكان له شعب لبنان العظيم. في تاريخ لبنان الحديث ، الرابع عشر من آذار ليس يوماً عادياً ، فهو في عامي 1989 و2005 على حدٍّ سواء ، شكل حدَّاً فاصلاً بين مرحلة ومرحلة ، ورسَم معالمَ مستقبل أفضل، بعدما دفنَ فلولَ ماضٍ أليم ، نحن اليوم نعيش حلما" راود كل وطني حر وما هو ذلك القانون الانتخابي الا مدخلا" لتكريس العمل الحزبي السياسي ، رفاقي في التيار الوطني الحر مناصرين وملتزمين لزاما" علينا ان نقف اليوم يدا" واحدة لنساهم في بناء وطننا الحلم ، حلم القائد الرئيس العماد ميشال عون ، في التيار الوطني الحر سعى الرئيس الوزير جبران باسيل إلى تفعيل المؤسسات الداخلية في الحزب ، ورتب الصفوف الداخلية وعمل كعادته 24 ساعة على 24 لمواجهة المصاعب وتزليل الخلافات لنكون ساعد العهد الجديد و نحقق الحلم وجودكم اليوم و مشاركتم في العملية الانتخابية رسالة لكل من اعتقد يوما" ان لبنان وهم و يمكن ان يسير حسب اهواء و رغبات البعض ، لن اطيل الكلام ولن اطيل التحليل فنحن اليوم في امتحان الواجب و عندما ينادينا الواجب كلعادة نلبي النداء

 

باسمكم واسمنا جميعا" نعاهد بي الكل اننا لن نخيب اماله ولن نكون الخنجر الذي سيطعن خاصرة الوطن والى اللقاء يوم الانتخاب

 

عشتم و عاش التيار الوطني الحر و عاش لبنان

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