انتخابات - بعد ترشّحها.. الإعلامية تنسحب وتقول "في قلبي حسرة!"

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أعلنت الإعلامية راغدة درغام بعد لقائها رئيس الحكومة سعد الحريري في "بيت الوسط" اليوم، الجمعة، سحب ترشيحها للانتخابات النيابية المقبلة، بعدما كانت مرشّحة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، مؤكّدة أنّها تنسحب وفي قلبها "حسرة ووجعاً على الوطن".

وأوضحت درغام بعد اللقاء أنّها حضرت إلى بيت الوسط لإبلاغ الرئيس الحريري قرارها بسحب ترشيحها للنيابة عن الدائرة الثانية في بيروت، مؤكّدة أنّا كانت قد اتخذت قرار خوض المعركة الانتخابية "لأهداف تصويبية وليس لنزهات سياسية وطموحات صبيانية أو لأكون في لوائح انتقامية تنطلق من الحقد السياسي والشخصي".