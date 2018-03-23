اللبنانية الاولى استقبلت وفد المعهد الفني الانطوني.. السيدة عون للمرأة اللبنانية: اجرأي ومارسي حقك وسنواصل العمل للقضاء على العنف ضدك

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دعت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون المرأة اللبنانية لاسيما في مناطق الاطراف الى التخلي عن الخوف والتحلي بالجرأة للاعراب عن رأيها وموقفها وممارسة حقوقها التي تضمنها القوانين المرعية الاجراء، مؤكدة مواصلة العمل للقضاء على كل اشكال العنف الممارس ضدها.



مواقف السيدة عون جاءت خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفد المعهد الفني الانطوني قدم لها التهاني في عيد الام، وذلك برئاسة مديره الاب شربل بوعبود الذي القى كلمة حيا فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "المؤتمن على ادارة البلاد وانتشاله من بؤرة التسكع لينهض به ونسير معا نحو التطور بنهضة بشرية وعملية وعلمية ليسترد لبنان مكانته بين الدول".



وتوجه الى السيدة الاولى بالقول: "بحثت في الكلمات لاكتب عنك وفيك، فتبعثرت الحروف في فضاء امرأة مناضلة وثابتة في ايمانها وصلبة كصلابة ارز لبنان الشامخ، بحثت في اقوالك فلم اجد الا الصوت الصامت، بحثت في ادائك كزوجة فوجدتك كالمرأة الفاضلة في سفر الحكمة قيمتها فوق اللآلىء. بحثت في حقل السياسة فوجدت العز والحكمة وكلمات من الفطنة والهدوء رصعت مسيرتك منذ زمن بعيد، فتشت في شؤون العائلة فلم اجد فقط الام والجدة والمربية والحاضنة لكل العائلة التي نكن لها كل الاحترام بل لوحة عن الامومة الحقة التي ترمز لاشعاع من نعم والدة الاله. وحين امعنت في التفتيش في كتاب الحياة، وجدت ان الام هي الحياة وهي نبع الحنان والمحبة. فتشت ولازلت الا ان الكلمات قد انكفأت امامك وانسحبت خجلة من هامتك، لانك رمز للمرأة في ملء كينونتها وعطاءاتها..." اضاف:" نلتقي واياكم اليوم في بيت الشعب الذي احبكم واحببتموه وقد عشتم فيه مرارة الايام وخفتم على لبنان وعلى شعبه وحملتم همه بصمت وايمان وفي قلبكم سيف الالم الذي اصاب الوطن في تشرين العام 1990، فحملتم مر الكأس على مثال امنا مريم العذراء ايمانا منكم ان غبار الحرب والغيوم الداكنة ستنتهي يوما وان سماء لبنان الذي احببتموه واحبكم ستعود الى صفائها".



واذ عرض الاب بوعبود للنشاطات التي يقوم بها المعهد ووجه دعوة الى اللبنانية الاولى لزيارته ومعاينة اشغال السيدات فيه، فانه اعتبر ان اللبنانيات واللبنانيين ينظرون الى اللبنانية الاولى على انها القدوة والمثال، وهم واثقون من دعمها الكامل لحقوق الانسان ولتطوير القوانين التي تعنى بشؤون المرأة، التي قال اننا لا نطالب بحقوقها بل بتحرير الفكر تجاهها، متمنيا ان تكون للسيدة عون التفاتة خاصة لقرى الاطراف التي تتشجع بحضورها، شاكرا للسيدة عون استقبالها وفتح ابواب القصر ايمانا منها بمسيرة لبنان الفنية والثقافية.



ثم تحدث عدد من النساء المشاركات في عداد الوفد اللواتي لفتن الى خبرتهن في المعهد وعبرن عن فرحتهن لوجودهن في بيت الشعب، واثنّين على حرص السيدة الاولى على ايلائها العناية لقضايا المرأة اللبنانية بشكل عام ولاسيما لجهة ممارسة حقوقها وتمكينها في المجتمع.

وضم الوفد الهيئة الادارية للمعهد والاساتذة والاعلاميين شربل بسطوري، ليا عادل، اوديل شمعون، ايليان يونس، ريما شلهوب، ماري شمعون، والطالبات رائدة خياط، ماري-ايلان جحا، فيوليت جبرايل، سولانج خراط، لينا مطر، مرسيل الحصري، ندى صقر، زينة ابو سعادة، وحسنة ابو عقل.

وفي ختام اللقاء، قدم الاب بوعبود للسيدة عون باسم الوفد ايقونة بيزنطية لوالدة الاله لمناسبة عيد الام وميدالية مذهبة عربون تقدير وشكر، قبل ان تلتقط الصور التذكارية.

المعهد في سطور

تأسس المعهد الفني الانطوني منذ عشر سنوات وهو تابع للرهبانية الانطونية المارونية في الدكوانة لنشر الثقافة الفنية من خلال قسم الفسيفساء(الموزاييك) وكتابة الايقونات والرسم التشكيلي والنحت والليموج. ويعتبر المدرسة الوحيدة في لبنان والشرق لتعليم اصول فن الفسيفساء، كما بات في طليعة المدارس والمعاهد التي تعلم اصول كتابة الايقونات المقدسة حسب التقليد البيزنطي القديم.