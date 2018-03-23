انتخابات - غياث البستاني يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات في الشوف

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أعلن المرشح عن المقعد الماروني في الشوف غياث البستاني في بيان انه "كنت وبناء على طلبكم ورغبة التيار الوطني الحر، قد تقدمت بترشيحي لأكون ممثلكم في الندوة البرلمانية، إلا أن ظروف المعركة وضرورات تشكيل اللائحة وبطلب من التيار قررت العزوف عن ذلك في هذه الدورة من الانتخابات النيابية. إنني إذ أشكركم فردا فردا على الدعم الذي قدمتموه لي، أتقدم بالشكر من قيادة التيار ولا سيما رفاقي المناضلين فيه، أضع نفسي بتصرف القيادة الحزبية، آملا أن يساهم ذلك في إنجاح مسيرة التيار الوطني الحر. عشتم عاش الشوف عاش لبنان".