living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحادات لجان الأهل: لعدم اتخاذ أي إجراء سلبي بحق الأهل الذين يقومون بالمطالبة بحقوقهم

23
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقدت هيئة التنسيق لاتحادات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل وبيروت والمتن ولقاء الجمهور، إجتماعاً في كاونتري لودج بصاليم لمتابعة تداعيات تطبيق القانون ٤٦ وما نتج عنه من زيادات على الأقساط المدرسية، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:
 
1ـ يأسف المجتمعون لاستمرار نقابة المعلمين باللجوء الى الاضراب كوسيلة ضغط للحصول على مطالبها وهي وسيلة لا تصبّ مطلقاً لا في مصلحة المعلّم ولا في مصلحة التلميذ. 
ويهيب المجتمعون بالنقابة اعتماد وسائل أخرى، خاصة وأن من شأن التمادي بهذا الأمر أن يؤدّي إلى ضرر بالغ سواء على الرسالة التربوية أم على معنويات وتربية التلامذة كما على مستقبلهم. 
مع تأكيد المجتمعين على أهمية رسالة المعلّم التربوية وتقديرهم الكامل لتعبه وجهوده في هذا المجال.
 
2ـ يؤكد المجتمعون على مواقفهم السابقة كافة والتي عبّروا عنها في أكثر من بيان، مشدّدين مرة جديدة على أن القانون ٤٦ /٢٠١٧، هو قانون جائر بحق الأهل، ويلقي على عاتقهم أعباءً مالية هائلة لا قدرة لهم على تحمّلها، وعلى الدولة التي شرّعت هذا القانون تحمّل مسؤولياتها بإيجاد الوسائل البديلة لتطبيقه. مع الإشارة إلى أن من شأن الزيادات المدرسية التي باشرت بعض المدارس بفرضها على الأهل، أن تؤدي الى خطر كبير وجدّي على المستقبل العلمي لأولادهم، الذين هم بالواقع والحقيقة مستقبل البلد وعموده الفقري.
 
3ـ يهيب المجتعمون ببعض إدارات المدارس عدم اتخاذ أي إجراء سلبي بحق الأهل الذين يقومون بالمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك على سبيل المثال حرمانهم من إعطاء الإفادات المدرسية أو تهديدهم بعدم تسجيل أولادهم للسنة المقبلة في حال عدم تسديد الزيادات التي لم توافق عليها لجان الأهل، مشدّدين على أن هكذا إجراءات هي غير قانونية بشكل كامل وغير مقبولة على الإطلاق، وفي حال الاستمرار باتخاذها، ستضطر لجان الأهل آسفة إلى اللجوء للقضاء المختص.
 
4ـ أبقت الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات المتسارعة ولاتخاذ الخطوات المناسبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout