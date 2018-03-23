"الربُّ صنع لنا خلاصًا" موضوع عظات رياضة الآلام للمطران بولس مطر

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يلقي المطران بولس مطر رئيس أساقفة بيروت عظات - رياضة الآلام السنوية لزمن الصوم وموضوعها العام "الربُّ صنع لنا خلاصًا" في كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت، الساعة السادسة والنصف يوميًّا، بعد صلاة الألام وقبيل زياح الصليب وفق البرنامج التالي:

الأحد 25/3/2018: لم ينسَ الكرمة التي غرستها يمينه.

الإثنين 26/3/2018: هدانا بالأنبياء وأيقظ ضمائرنا.

الثلاثاء 27/3/2018: قدّم لنا نعمة البنوَّة الإلهيَّة.

الأربعاء 28/3/2018: أصبح لنا زادًا للطريق إلى الآب.

الخميس 29/3/2018: قَبِلَ الموتَ حبًّا بنا وفداء.

الجمعة 30/3/2018: بقيامته حقَّق لنا وعد الحياة.