انتخابات - نوفل ضو يعلن انسحابه من المعركة الانتخابية.. وفارس سعيد يعلّق

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غرّد الاعلامي نوفل ضو عبر حسابه الخاص على موقع تويتر معلناً انسحابه من الانتخابات النيابية وكتب:

"نزولا عند نتائج استطلاع الرأي الذي شارك فيه الأصدقاء والمؤيدون حول شكل اللائحة التي يرغبون مشاركتي فيها أعلن انسحابي من المعركة الإنتخابية شاكرا لكل الداعمين والمؤيدين دعمهم وتأييدهم!"

ومن جهته، علّق فارس سعيد على حسابه عبر تويتر قائلاً إنّ "نوفل ضو رجل من صنف الرجال الرجال، هو رفيقي و صديقي وطريقي السياسي معه يستمر على مساحة لبنان".

ومع خبر الانسحاب يبقى السؤال الذي يطرح نفسه.. الى من سيجيّر ضو أصواته الانتخابية؟