السيد نصرالله: تحالف القوات ــ المستقبل في البقاع الشمالي بإيحاء سعودي ــ أميركي

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أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الكلام عن أن خرق «لائحة الأمل والوفاء» بمقعد شيعي واحد يساوي المقاعد الـ 127 الأخرى في مجلس النواب، هو كلام «سعودي»، مشيراً إلى أن التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية في دائرة البقاع الثالثة جاء بإيحاء سعودي أميركي، «وهما لم يتحالفا، سياسياً، سوى في هذه الدائرة». وأكّد أن ما أعلنه الأسبوع الماضي عن استعداده للذهاب شخصياً إلى البقاع لدعم لائحة المقاومة «كلام جدي»، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤولين عن حمايته بهذا الأمر، ليأخذوا في حسبانهم استعداده للمخاطرة الأمنية.



وفي لقاء داخلي مع الكوادر الحزبيين في منطقة بعلبك الهرمل وزحلة، أمس، سأل نصرالله: «لماذا تتركّز حملة الانتقاد على منطقة بعلبك ـــ الهرمل، فيما لا نسمع انتقاداً لأداء النواب والوزراء في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب؟»، مشيراً الى أن القانون النسبي بطبيعته «سيمكّن الفريق الآخر من تحقيق خرق في مناطقنا، كما يمكّننا من استعادة مقاعد في مناطق أخرى في المقابل».

وكرر نصرالله أنه ليس كل من هم في لوائح مقابلة للائحة «الأمل والوفاء» خصوم للمقاومة، «فهناك التيار الوطني الحر، وهناك حلفاء آخرون في خطنا نفسه». لكنْ هناك أيضاً مرشحون لقوى أيدت الجماعات المسلحة وقدمت لها الدعم المادي والإعلامي والسياسي وقامت بزيارتها ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها. ولفت الى أن بعض المرشحين مع هذه الجهات كانوا سابقاً في سدة المسؤولية، فما الذي قدّموه؟ مشيراً إلى أن ترشح هؤلاء سيزيد في حجم الحاصل الانتخابي للقوى التي يترشحون معها، من دون أن يستفيدوا هم من ذلك.



وكرر نصرالله أن حزب الله سيولي ملف مكافحة الفساد أولوية في المرحلة المقبلة، وسيتم تشكيل فريق عمل متكامل لمتابعة هذا الأمر بكل جدية. كما كرر التحذير من تركيب 17 ملياراً من الديون الجديدة على لبنان في مؤتمر باريس، مشيراً إلى أن هذه الديون ستأتي إلينا بشروط البنك الدولي.