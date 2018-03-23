لهذا السبب الأمن العام أوقف الشيخ الجوهري .. واستغلال اعلامي

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أوقف الأمن العام الشيخ عباس الجوهري المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل، وفي ما حاول الجوهري وبعض وسائل الإعلام استغلال توقيفه والادعاء بأن حزب الله يقف خلف ذلك لأسباب انتخابية، أوضحت المديرية العامة للأمن العام، خلفيات التوقيف، وقالت في بيان: «تقدّم الشيخ عباس الجوهري بتاريخ اليوم من المديرية العامة للأمن العام لإجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقم 86/869 تاريخ 12/2/2018 صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أشارت بتوقيف الشيخ الجوهري وإحالته إليها، وبناء عليه أحيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة بنفس التاريخ».