هذا هو عدد اللوائح الإنتخابية الجاهزة والمسجلة في "الداخلية"

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مع اقفال باب سحب الترشيحات للانتخابات النيابية على 58 مرشحاً أعلنت الداخلية عن سحب ترشيحاتهم رسمياً ليرسو العدد النهائي للمرشحين على 917 مرشحاً، بدا الهامش الزمني لإنجاز اللوائح الانتخابية يتقلص، فارضاً نفسه عنصراً ضاغطاً على القوى السياسية التي سرّعت حركة الاتصالات والمشاورات خلال الساعات الأخيرة، خصوصاً وانه لم يبق امام اسدال الستارة على تسجيل اللوائح، وتظهير صورة التحالفات الانتخابية، سوى يومين فقط هما اليوم الجمعة حتى الثالثة والنصف بعد الظهر، ويوم الاثنين المقبل حتى منتصف الليل، باعتبار ان يومي السبت والاحد هما عطلة أسبوعية، ولن تكون هناك استثناءات بحسب ما أكّد مصدر في الداخلية لـ«اللواء».



وتبعاً لتقلص المهلة الزمنية، توالت الوفود إلى وزارة الداخلية لتسجيل اللوائح، حيث سجل في اليوم الأوّل لقبول تسجيل طلبات اللوائح، في المديرية العامة للشؤون السياسية في الصنايع، ست لوائح فقط، توزعت ما بين ثلاث لوائح في دوائر جبل لبنان الثانية (المتن الشمالي) وجبل لبنان الثالثة (بعبدا) وجبل لبنان الرابعة (الشوف - عالية) وثلاث لوائح في دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية).



واولى اللوائح التي سجلت أمس تحت اسم «لائحة المصالحة» قدمها تيمور جنبلاط الذي اختار اللون الأحمر للائحته، وترك فيها المقعد الدرزي الثاني شاغراً لحسابات درزية، ليكون لصالح الوزير طلال أرسلان، على غرار ما حصل في انتخابات العام 2000 وانتخابات العام 2009 حينما ترك النائب وليد جنبلاط المقعد الدرزي الثاني لمصلحة أرسلان، وعندما ملأ المقعد الدرزي بالمرشح فيصل الصايغ في انتخابات 2005 خسر أرسلان مقعده.



ومن اللوائح التي سجلت أيضاً، لائحة «وحدة وانماء بعبدا» برئاسة الوزير بيار بو عاصي التي اتخذت أيضاً اللون الأحمر، بالتحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي وبدعم من تيّار «المستقبل» ولائحة «القوات اللبنانية» في المتن تحت عنوان «المتن قلب لبنان» من دون تغييرات في أسماء المرشحين المعلنين سابقاً.



اما لوائح طرابلس، فقد سجلت في الداخلية كل من «لائحة العزم» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، و«لائحة لبنان السيادة» برئاسة الوزير السابق اللواء اشرف ريفي وضمت كلاً من: خالد عمر تدمري، محمّد وليد عبد القادر قمر الدين، محمّد كمال الدين سلهب، علي عبد الحليم الأيوبي (عن المقاعد السنية في طرابلس)، حليم نعيم زعني (عن المقعد الماروني)، جورج نقولا جلاد (المقعد الارثوذكسي)، بدر حسين عيد (المقعد العلوي)، وراغب محمّد فيصل رعد، اسامة نديم امون ووليد محمّد المصري (عن المقاعد السنية الثلاثة في الضنية والمنية).



كما سجلت لائحة «الكرامة الوطنية» وضمت الوزير السابق فيصل عمر كرامي، طه عطفت ناجي، محمّد صفوح أحمد شريف يكن، عبد الناصر عبد العزيز المصري، أيمن نور الدين عمر (المقاعد السنية في طرابلس)، أحمد محمود عمران (المقعد العلوي في طرابلس)، رفلي انطون دياب (مقعد روم ارثوذكس في طرابلس)، جهاد مرشد الصمد (عن أحد المقعدين السنيين في الضنية)، عادل محمّد زريقة (المقعد السني في المنية).



وتركت هذه اللائحة المقعد الماروني في طرابلس شاغراً، لمصلحة المرشح في لائحة العزم عن هذا المقعد الوزير السابق جان عبيد.

وستعلن اللائحة في مهرجان يقام في قصر كرامي الاثنين المقبل.