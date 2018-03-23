فيلق الرحمن يلحق بأحرار الشام بطلب الانسحاب وجيش الإسلام لا يجد مَنْ يستقبله

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في سورية شهد يوم أمس، تحوّلين كبيرين، الأول كان تنفيذ انسحاب جماعات أحرار الشام من حرستا، ودخول الجيش السوري إلى معقل فيلق الرحمن في عين ترما، لتعلن قيادة فيلق الرحمن موافقتها على انسحاب مسلحيها إلى إدلب، بينما أشاعت مصادر الجماعات المسلحة أنّ هذا الخيار هو سقف ما استطاعت المداخلات الأميركية والأممية الحصول عليه لهم، وبالتوازي كان مسلحو جيش الإسلام وقيادتهم أكثر المرتبكين، بعدما بدا أنّ مسلحي إدلب يرفضون استقبالهم، بينما لا مجال لبديل آخر في المناطق السورية ليدخل الأميركيون بعرض انسحابهم إلى الأردن، في بداية ربما تصبح هي المخرج المشابه لمسلحي إدلب نحو تركيا في المرحلة المقبلة، إيذاناً بنهاية الجماعات المسلحة خلال شهور مقبلة.