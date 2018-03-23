أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 آذار 2018

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تعهّد بالوصول لتسوية سياسية في اليمن قبل نهاية العام كثمن لالتزام ترامب بإفشال مشروع القانون الذي كان معروضاً على الكونغرس لوقف إمداد الجيش السعودي بالذخائر وقطع الغيار على خلفية الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تُرتكب في الحرب بعدما صارت عبئاً كبيراً على إدارة ترامب...



خفايا

لا تُخفي مصادر سياسية قلقها إزاء المرحلة السياسية التي ستلي الانتخابات النيابية، حيث إنّ تسمية رئيس الحكومة المقبلة شبه محسومة لمصلحة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أما تشكيل الحكومة فقد يأخذ وقتاً لا يمكن تحديده منذ الآن نظراً للموزاييك النيابي والسياسي الذي ستنتجه الانتخابات. وبالتالي تتوقّع المصادر أن يكون الاتفاق على الحكومة الجديدة ثم بيانها الوزاري أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد.

اللواء: أسرار

همس

تسجل غداً أول إطلالة عملية لشخصية شابة انتقلت إليها زعامة تاريخية، لدى إعلان أكبر لائحة في الجبل..



غمز

يواجه وزير حالي ومرشح عن مدينة كبرى صعوبات في الفوز في ظل استقطاب حاد في اللوائح ومزاج شعبي مستنكف..



لغز

بدأت حسابات دقيقة تهز كتلاً صغيرة، خشية أن تُمنى بخسائر تعيد عقارب الساعة إلى الوراء..

النهار: اسرار الآلهة

قيادة حزبية

يتحرّك عدد من أساتذة الجامعة المرشّحين إلى التفرّغ بشكل مُنظّم بإدارة مسؤول حزبي ينسّق مع رئاسة الجامعة...

أسلحة في المخيمات

كشف تبادل إطلاق النار بين النازحين في مخيّم للسوريّين في سعدنايل وجود سلاح داخل المخيّم....

قطع حساب

لوحظ أن المطالبين بقطع حساب الموازنات السابقة شرطاً لإقرار الجديدة تناسوا الأمر....

فصل النيابة عن الوزارة

قول الرئيس برّي أن فصل النيابة عن الوزارة يحتاج إلى تعديل دستوري يعني أن لا فصل في المدى المنظور إلّا بقرارات من داخل الأحزاب....

الجمهورية: أسرار

مقاربة

وصف حزب مسيحي المقاربة التي قدّمها السيد حسن نصرالله بأنها «مقاربة إصلاحية جديرة بالإهتمام، ولا يمكن تجاهلها».

لوائح

قال أحد السياسيين بعد إطلاعه على غالبية اللوائح: يبدو أنها تجمع مِن «هبّ ودبّ» ومن كل الألوان.

زيارة

يعتزم وزير خارجية دولة إقليمية زيارة لبنان وتتم المفاضلة بين قدومه قبل الإنتخابات أو بعدها.

هواجس

قال أحد الوزراء إن القانون الإنتخابي الحالي مُعقّد إلى درجة أن الهواجس تسيطر على اللائحة الواحدة.