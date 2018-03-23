جرس إنذار في رأس الأمير

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نبيه البرجي-

ألا يبدو بعض المعلقين، بأكياس الدنانير، وكأنهم يكتبون بقدمي شهرزاد، بحذاء شهرزاد ؟ لم نقل بساقي شهرزاد...



أحدهم اتصل ساخطاً «يا أخي حلً بقى عن الأمير محمد بن سلمان. ألا يكفي أنه ينقل المملكة من عصر الى عصر ؟ ». تصاحب ذلك اتصالات من ناقري الدفوف حول الأمير الشاب. هؤلاء الذي يحترفون الهجاء الجاهلي لا بد أن يستتبعوا ذلك بتهمة التبعية لايران التي لا يجمعني بهاأي شيء، أي شيء على الاطلاق، سوى الوقوف في وجه الهمجية الاسرائيلية.



في منطقتنا، الكاتب العبقري هو الروبوت، وهو القالب الخشبي، وهو الذي يتعاطى مع اللعبة الاستراتيجية كما كان يتعاطى قبضايات ملهى الباريزيانا برقصة هز البطن.



أتوقف عند هذا الوصف «تحية كاريوكا رقص الهوانم... سامية جمال رقص الخيول». على الورق، بعضهم رقص البغال.



أكتب لأنني مسكون بقضايا العرب. أن نخرج من القاع الايديولوجي، وقد أرهقتنا المقاربة الببغائية للغيب، ومن القاع الاستراتيجي حيث لا نملك موطىء قدم لذبابة في لعبة القرن.



قبل أن ندعو ولي العهد السعودي الى التأمل، وثمة مستشارون يتابعون مقالاتي، وبلغت ضغوطهم ذروتها الصيف الفائت، لابد أن يلفتنا وضع نيكولا ساركوزي الذي اذ ترك معمر القذافي ينصب خيمته في فناء الاليزيه، أمر طائراته بقتل الزعيم الليبي قبل أن يتفوه بأي كلام يزعزع رؤوساً كثيرة في القارة العجوز.



كان التعاطي معنا على أننا براميل النفط تتدحرج على أرصفة روتردام. الآن، أكياس العملة الخضراء تتكدس في أروقة وول ستريت.



فيديريك نيتشه قال « كان ثمة مسيح واحد وصلبوه». الأب بياركاد ينتحب «لأنهم ما زالوا يطاردون السيد المسيح ليصلبوه ثانية».



ورد هذا في سياق حديث عن اولئك الذين يلقون القنبلة على هيروشيما ثم يجثون أمام السيدة العذراء. في البداية، أشار الى اعتلال دراماتيكي في منظومة القيم، قبل أن يسأل عما تبقى من «ذلك الانسان».



كنا نتمنى من حضرات المستشارين الذين ملأوا مخيلة الأمير محمد بن سلمان بنظريات السوق، وبالنموذج الصيني في المساكنة بين التوتاليتارية الديماغوجية والايقاع التكنولوجي، أن يطلعوه، ولو قليلاً، على أزمة القيم في الغرب.



الأمير الذي تجول في وادي السيليكون، والذي يجول على الشركات والمصانع العملاقة، قد يكون يفعل ما فعله بطرس الأكبر للانتقال بروسيا من ثقافة الحطب الى ثقافة الفحم الحجري.



كنا نأمل لو أن الأمير بجدول الأعمال المثقل والصاخب خصص بعض الوقت للتأمل . تحديداً لتحليل الكلام الذي ردده دونالد ترامب أمامه، بمنأى عن الحفاوة بأبعادها السيكولوجية الواضحة للعيان.



حفاوة لا تعكس قطعاً موقفاً اخلاقياً بل هي للضحك علينا، وعلى لحانا. ما يعني الرئيس الأميركي، وقلنا انه شايلوك في رائعة شكسبير «تاجر البندقية», أن يبيع حتى عظامنا في سوق النخاسة.



تكن الشراهة الوحشية لما تبقى من المال السعودي.



قال «المملكة ثرية جدا». يفترض بالعبارة أن تدق كجرس الإنذار في رأس الأمير الذي قد يصل عاري القدمين الى عام 2030 وهو الذي أطلق رؤيته لذلك العام.



لنتصور صاحب السمو وهو يقلب المشهد رأسا على عقب بعد ما تبينت نوايا دونالد ترامب. أن يوقف في الحال حرب اليمن، ويدعو الى «الطائف اليمني»، دون التأثر بمآل الطائف اللبناني الذي تحول إلى لويا جيرغا أفغانية.



أن يدعو الرئيس حسن روحاني إلى زيارة الرياض، وأن يمد اليد إلى دمشق، ويقول الكلمة الفصل في العراق دولة لا حالة على صفيح ساخن...



ثمة ديبلوماسيون اوروبيون قدامى يقولون إن الجلوس القرفصاء في السلة الأميركية يعني الإنتحار. كيف إذا كان رئيس لا يرى في العرب سوى عباءات ملأى بالذهب...



الكل منهكون، الكل محطمون. هذه فرصة للتأمل.



متى نقول...وداعا يا جهنم؟!