إنتخابات 2018: ميقاتي «ينسحب» من عكار ترشيحاً

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قرّر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عدم تشكيل لائحة في دائرة الشمال الأولى (عكار)، والاكتفاء بلائحة لتيار العزم في طرابلس — المنية — الضنية. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس تيار العزم يعرف "أنّه غير قادر وحده على تشكيل لائحة قوية في عكار". وبما أنّ نائب طرابلس "لا يرى نفسه مُنسجماً مع أي فريق سياسي، ليتحالف معه في عكار، فضّل الانسحاب من المعركة ترشيحاً". إلا أنّ ذلك لا يعني عدم المشاركة في الانتخابات، فميقاتي الذي يخوض معركة تثبيت وجود ضدّ تيار المستقبل، لن يترك الساحة سائبة أمام آل الحريري، "والبحث جارٍ عن الفريق الذي سيدعمه ميقاتي اقتراعاً في عكار".