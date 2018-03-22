لقاء بين السيد نصرالله والوزير باسيل

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أفادت مصادر otv ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التقى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل منذ اكثر من أسبوع. اللقاء توسع من استحقاق 6 ايار الى ما بعده، وما ستحمله المرحلة المقبلة من قضايا وملفات، ابرزها ضرورة مكافحة الفساد وأن يكون هذا الملف اولوية في المرحلة المقبلة.



مصادر otv، لفتت الى ان كلام السيد نصر الله يشكل تأكيداً وتوافقاً تاماً بينه وبين باسيل، لا سيما ان الأمين العام لحزب الله تحدث عن متابعته شخصياً لموضوع مكافحة الفساد الذي يَصْب في اطار بناء الدولة وتفعيل العمل المؤسساتي وتعزيز الشفافية ومكافحة المحسوبيات على حساب الكفاءات.