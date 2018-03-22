مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس في 22 آذار 2018

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مقدمة نشرة اخبار "او تي في"

بعد فجر الثلاثاء المقبل، الواقع في السابع والعشرين من آذار الجاري، لن يعلو صوت فوق صوت تصحيح التمثيل، وتصحيح الرؤية، وتصحيح المسار، بإرادة شعب يستعد لممارسة ديمقراطية عائدة بعد طول تغييب.



فاعتبارا من منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء المقبل، ومع انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، تكون الصورة اكتملت في الدوائر، والمشهد ارتسم على مساحة الوطن.



بعدها، ستسقط كل المزايدات، ويندحر كل كذب، ويحجب أي تضليل.



فالمعركة المرتقبة في السادس من أيار المقبل، وقبل ذلك في بلدان الانتشار، ليست هذه المرة معركة خيارات استراتيجية كبرى. فلا الانتماء الوطني لأي طرف موضع تشكيك، ولا النظرة الى العلاقة مع سوريا على بساط التصويت، ولا مصير سلاح المقاومة مطروح أمام الناخبين، ولا التهويل على الناس بطروحات لا تمت الى الواقع بصلة، ممكن.



فالمطروح في الانتخابات العائدة واضح وبسيط : إما أنتم مع منطق الدولة، القوية القادرة العادلة، بمقوماتها المعروفة، وإما لا. إما أنتم مع استكمال مسار التصحيح الذي انطلق قبل عام ونيف، وإما لا...



إذا كان جوابكم نعم، فطريق الحق للمواطن والحياة للوطن معروف.



أما إذا كان لا، فالمسؤولية تتحملونها أنتم، لأن القرار يكون قراركم، الذي لم يحل دونه تضليل، ولم يزور حقيقته قانون أعوج.



هذا هو العنوان الانتخابي العريض. أما سائر الأخبار الانتخابية لهذا اليوم، فضمن نشرة الاخبار المسائية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

مجلس الأمن الدولي لا يرى مبررا لأي تصعيد في الجنوب اللبناني رغم عدم ترسيم الحدود وهو يؤكد على القرار 1701.

هذا الموقف يعطي انطباعا بأن الدول الكبرى تشدد على عدم نشوء حرب في الجنوب ويؤكد على دعم الإستقرار.

وفي كنف هذا الجو تستمر الإستعدادات للإنتخابات النيابية وهي الآن في مرحلة تسجيل اللوائح بعد انتهاء مرحلة سحب الترشيحات.

وفي المسارالانتخابي اجتماع في المصيلح بين الرئيس بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وفي المسار نفسه تسجيل اللواء أشرف ريفي لائحته في طرابس والمنيه والضنية في وزارة الداخلية.

وفي المسار ذاته ايضا زيارة العميد شامل روكز للوزير السابق فارس بويز ومشاركته في اعلان الوزير السابق بارود ترشحه.

وفي الخارج تتواصل المعارك في الغوطة الشرقية لدمشق وكذلك في جوار عفرين.

وفي غزة إعلان حركة حماس عن كشف مدبر محاولة اغتيال رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، ثم إلاعلان عن وفاته.

وفي الولايات المتحدة يستمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته التي تدوم لأسبوعين والتي لها أهداف سياسية واستثمارية.

إذن مجلس الأمن الدولي يشدد على الإستقرار في الجنوب اللبناني.



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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"

على 917 مرشحا رسا عدد المرشحين بعد انسحاب 58 والغاء ترشيح واحد مع انتهاء مهلة سحب الترشيحات منتصف الليلة الماضية، اما مهلة تشكيل وتسجيل اللوائح في وزارة الداخلية فتنتهي منتصف ليل الاثنين المقبل، وفي فترة الايام الخمسة التي تسبق الساعة الصفر تبلغ المشاورات والاتصالات الانتخابية ذروتها لتكريس ما تبقى من تفاهمات او افتراقات على مستوى اللوائح.

على هذا الخط سيتم الاعلان عن لائحة الامل والوفاء في دائرة الجنوب الثالثة الاحد المقبل، فيما يعلن الرئيس سعد الحريري غدا لائحة تيار المستقبل في دائرة يروت الثانية والسبت في عكار والاحد في طرابلس.

اما اليوم فقد سجل تيمور جنبلاط لائحة الشوف عاليه موسومة باللون الاحمر.

وفي المصيلح تجاوز الرئيس نبيه بري ملاحقة الشؤون المحلية والوطنية والانتخابية على اهميتها ليشمل فلسطين باهتماماته واولوياته من خلال اتصالات مكثفة اجراها ويجريها مع قيادتي حركتي فتح وحماس وهي نجحت في انعاش روح المصالحة بينهما وقطع دابر التوتر الذي كان قد ارتفع منسوبه اثر محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، وقد اعطت هذه الجهود أكلها اذ شكر الرئيس بري القيادات الفلسطينية على كل مستوياتها، وخصوصا الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية لتغليبهما منطق الحوار على منطق الصدام.

على خط مؤتمر سيدر، صحيح ان اعتماد برنامج الانفاق الاستثماري قد اقر في مجلس الوزراء لكن ثمة دلائل كبيرة حملتها الهواجس والتساؤلات والملاحظات التي تبادلها الوزراء، الملاحظات لامس بعضها حد المخاوف من فرض شروط على لبنان واغراقه بالمزيد من الديون انطلاقا من القروض المنتظرة، من هنا جاء تشديد وزير المال على ضرورة توضيح اهداف مشروع البرنامج والتدقيق بكل ما يتضمنه وتحديد الاولويات والعودة بها الى مجلسي الوزراء والنواب.

الوزير علي حسن خليل زف اليوم بشرى التوقيع على الصيغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان بعد التوافق عليها مع الاتحاد العمالي العام ونقابة عمال ومستخدمي المؤسسة، واشار خليل الى ان مشاريع ثلاثة لمصالح المياه والمستشفيات واوجيرو ستنجز تباعا.

سوريا، حملت ميدانيات الساعات الاخيرة تحرير مدينة عين ترمة في الغوطة الشرقية على هدير الحافلات الخضر التي بدأت نقل مسلحي حرستا وعائلاتهم الى ادلب بالاستناد الى تسوية رعاها الروس، وبموجب الاتفاق تمت عملية تبادل بين الجيش السوري والجماعات المسلحة تضمنت تحرير 13 جنديا سوريا واطلاق سراح خمسة مسلحين.

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مقدمة نشرة اخبار "المنار"

ببرنامج وطني قدم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله البرنامج الانتخابي لحزب الله..

وعلى الوعد الصادق الذي حرر الوطن من كل ارهاب، وأسهم بتحقيق الامان، اطل السيد نصر الله بمشروع واعد لتحقيق الامان الاجتماعي، في وطن اثقله التناحر السياسي، فكان كمشروع المقاومة، برنامج لكل لبنان..

مرة جديدة يقدم حزب الله انموذجا للعمل المبني على الشفافية في الطرح والمحاسبة الذاتية، وسيترك للايام تقويم التجربة التي عرفها اللبنانيون، ويعرفونها في كل ميدان ..

وفي الميدان الانتخابي رسم السيد قاعدة التحالفات الانتخابية التي تراعي ضرورات البعض، والتي لا تعكس بالضرورة التحالفات السياسية والاستراتيجية المرسومة الى ابعد من صناديق الاقتراع..



وفيما يقارع البعض الوقت لتشكيل خياراته الانتخابية، نضجت بالمقابل بعض اللوائح لا سيما تلك المبنية على اساس الامل والوفاء، ليبقى اكتمال المشهد العام بحلول السادس والعشرين من آذار..

وبحلول فجر اليوم كانت الباصات الخضر ترسم على الطريق الى ادلب مشهدا اضافيا لواقع المسلحين ورعاتهم المكابرين.. مرة جديدة عادت الباصات لتنقل بقايا التكفير الى سجنهم الكبير في ادلب السورية.. على ان السجن المفروض على المدنيين في الغوطة الشرقية من قبل الجماعات الارهابية لن يطول بقاؤه مع القرار السوري الواضح بتنظيف الخاصرة الدمشقية من بقايا هؤلاء..



اما ما تبقى من عمر العدوان على اليمن فيسجل المزيد من خيبة اهله الباحثين عن مخارج لخيباتهم، والتي لم يعد يحتملها حتى حلفاؤهم، حتى سمع ولي العهد السعودي من الخارجية الاميركية ضرورة انهاء الحرب على اليمن.. ضرورة ليس منشؤها العطف الانساني على اليمنيين، بل الخشية من الوحل الذي اغرق نفسه فيه السعودي والخشية من ان يجر اليه الاميركي، وهو المصاب بطائراته وافخر صناعاته في السماء اليمنية بسواعد اهل الحمية.



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مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

غدا أول الغيث للوائح الزرقاء، غدا يعلن الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط بعد الظهر لائحة تيار المستقبل لدائرة بيروت الثانية، وبعد غد السبت يعلن لائحة عكار، والأحد لائحة طرابلس المنية الضنية.

وبانتظار اقفال باب تسجيل اللوائح، فإن تيمور جنبلاط سجل رسميا لائحة المصالحة لدائرة الشوف عاليه بالتحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية، كذلك تواصلت عملية انسحاب عدد من المرشحين من بيت الوسط ووضع ترشيحات اخرى في تصرف الرئيس الحريري.

أما في دائرة جزين صيدا، فقد علم أن تيار المستقبل حسم خياره بخوض المعركة الانتخابية بمفرده، متحالفا مع مستقلين وفق ما اعلنت النائب بهية الحريري.

وعلم تلفزيون المستقبل ان لائحة المستقبل ستكون مكتملة، وهي ستضم النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الدين عن المقعدين السنيين في صيدا.

وفي جزين عن المقعدين المارونيين امين ادمون رزق والعميد المتقاعد صلاح جبران وعن المقعد الكاثوليكي الدكتور روبير خوري.

وهذا المساء، برز تطور تمثل بتوقيف الشيخ عباس الجوهري واحالته الى النيابة العامة في جبل لبنان، ‏وحمل المكتب الاعلامي للجوهري المسؤولية لحزب الله، بهدف اخراجه من السباق الانتخابي في دائرة بعلبك الهرمل.



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مقدمة نشرة اخبار "ال بي سي"

في اليوم الأول غداة انتهاء مهلة سحب الترشيحات ، تبين أن المنسحبين لا يتجاوز عددهم الستين ، فيما بقي في الميدان نحو تسعمئة مرشح ستتشكل منهم اللوائح . أما من لن يحالفه الحظ ويدخل في لائحة, فسيكون مصيره كمصير المنسحبين, لأنْ لا مرشحين منفردين ...



وعلى الرغم من أن المهلة المتبقية لتسجيل اللوائح هي ثلاثة أيام عمل ، فإن البرودة ما زالت تميز عملية التسجيل، بحيث لم يسجل اليوم سوى أربعة لوائح ليصبح المجموع ثلاث عشرة لائحة ... الأنظار كلها موجهة إلى يوم غد وإلى عطلة نهاية الاسبوع, حيث يعلن تيار المستقبل لوائحه في بيروت وطرابلس وعكار ، فيما سبقه اليوم اللواء أشرف ريفي بتسجيل لائحة طرابلس ...



وعلى مستوى الأحزاب سمى حزب الطاشناق اليوم أربعة مرشحين : ثلاثة في دائرة بيروت الاولى، ومرشح في دائرة المتن الشمالي ...وفي وقت تتسارع التطورات الإنتخابية ، فإن الإنهماك يتركز على الإعداد لمؤتمر (سيدر واحد) الذي سينعقد بعد أسبوعين ، في وقت ما زال التباين الداخلي قائما حول ما إذا كانت هناك قراءة واحدة لما أعدته الحكومة اللبنانية لهذا المؤتمر, خصوصا ان ملفات مطلوبة من لبنان لم تنجز بعد، وهذا يشكل عيبا يفترض بالحكومة ان تتداركه قبل التوجه إلى باريس .



وفي تطور أمني هذا المساء, أوقف الامن العام المرشح عن مقعد بعلبك الهرمل الشيخ عباس الجوهري.وقد جرت عملية التوقيف في المديرية العامة للامن العام في بيروت حيث كان يقدم طلب للحصول على جواز سفر ، أو تجديد إقامة عاملة منزلية لديه ، فتبين ان في حقه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات ، وأحيل الى النيابة العامة في جبل لبنان للتحقيق معه.



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* مقدمة نشرة اخبار "ام تي في"

يقترب المعنيون بالاستحقاق الانتخابي من استنفاد كل وسائل التحالف فيما بينهم من صنف التحالف الاستتباعي وصولا الى التحالف الالغائي مرورا بتحالف الاضاحي او تحالف المصاعب.

اما التحالفات الاساسية الحقيقية في هذه المنظومة العجيبة وهي بنت الضرورة فيمكن اختصارها على الشكل الآتي، تحالف المحدلة الشيعية، تحالف 14 اذار اليتيم بين المستقبل والقوات في بعلبك الهرمل ضد حزب الله، تحالف الاشتراكي المستقبل القوات في الشوف وعاليه، تحالف الكتائب القوات فرعون في بيروت الاولى، وتحالف القوات الكتائب في زحلة ولا تدرج في هذه اللائحة التقاء المستقبل القوات في عكار في سلسلة التحالفات السياسية لانه من صنف الاستلحاقي.

نتيجة الزيجات الانتخابية المصلحية والعلاقات خارج هذه الزيجات ستتوالى ولادات التحالفات الانتخابية والتي سنشهد اعلان عدد لا يستهان منها في عطلة نهاية الاسبوع في بيروت والمناطق حيث سيستغل مشكلو اللوائح توجه الناس الى بلداتهم وقراهم في الاطراف لتأمين حضور كثيف لاحتفالاتهم.

تزامنا، تواصل الحكومة السعي الى حل اكبر قدر ممكن من المشكلات المطلبية علها تخفف من غضب الناس عشية الانتخابات.

في الجهة المقابلة، انهت لجنة المال موازنات الوزارات، والمتوقع بحسب النائب ابراهيم كنعان ان يتم اقرار الموازنة بحدود الاربعاء المقبل ما سيعزز موقف الوفد اللبناني في مؤتمر سيدر ويمنحه مسحة دولية يحتاجها لجني المساعدات والقروض.



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*مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

ترتفع حرارة إعلان اللوائح الانتخابية لتبلغ استقرارها يوم الاثنين المقبل والمهلة المعدودة المتبقية ستشكل آخر فرص التشاور وتركيب التحالفات قبل أن يفترق كل في طريقه على قاعدة لا "تقلْ شئنا فإن القانون شاء" ثلاث عشْرة لائحة سجلت في وزارة الداخلية حتى اليوم في انتظار ما سيراكمه نهار السادس والعشرين من الجاري فيما انسحب ثمانية وخمسون مرشحا ورسا العدد النهائي على تسعمئة وسبعة عشر مرشحا بحسب قوائم الداخلية واللافت في الانسحابات أن هناك من باع الرئيس سعد الحريري موقفا من "كيسه" وأقدم على إعلان انسحابه من المعركة فيما هو لم يكن قد تقدم بأوراق ترشحه وهذا ما تكشفه الجديد عن المحامي نبيل الحلبي المتدرج سياسيا لدى مكاتب اللواء أشرف ريفي. عزف الحلبي ولحن انسحابا يشبه الموال قبل أن يغنيه للرئيس الحريري ويبيعه موقفا لم يكن قد اتخذه من أساسه وليس له أي " قرينة " ترشح بين أوراق الداخلية. وبالأوراق الحكومية فقد سجلت اللوائح أن هذه الحكومة هي من أكثر الحكومات تفاعلا مع الانتخابات لناحية عدد وزرائها المنخرطين في العملية الانتخابية ترشحا وتقديم خدمات ستة عشر وزيرا من حكومة استعادة الثقة سيطروا على الدوائر ووظفوا خبرتهم الخدماتية في معركة السادس من ايار. وعلى مستوى التحالفات فإن أبرز ما يحكمها هو ميزانها التجاري حيث أصبح هناك رعاية مالية لمعظم اللوائح بعضها بات يسمى "ابو كيس" تعبيرا عن حجم الاستثمار الذي يطيح مرشحي الثوابت. وإذا كانت الثوابت قد أصبحت متغيرات فإن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لناحية التحالف بين القوات والكتائب في الشمال الثانية .. موقف الكتائب من نبض التغيير الذي تمثله جيلبرت زوين في كسروان ..الرقصة الأخيرة لمنصور البون على لائحة شامل روكز.



ترتيب معركة البرتقالي في جزين بعد انسلاخه عن المستقبل في صيدا.. فوضى بعرينية غير خلاقة في عكار .. وغيرها من الأوراق الانتخابية المبعثرة التي ستنتهي الاثنين المقبل ومع بداية التوقيت الصيفي.