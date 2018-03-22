ماذا قال سيد المقاومة للمجاهدين في لقاءٍ خاص عصر الخميس؟

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غرد إعلامي المنار علي مسمار عبر حسابه على تويتر حول لقاءٍ جمع السيد حسن نصرالله ومجاهدين من البقاع عصر اليوم الخميس وقد أفصح عن مكونات هذا اللقاء :" السيد نصر الله في لقاء خاص مع المجاهدين من البقاع : المسؤول عن الدين العام الدي بلغ ٨٠ مليار دولار والوضع الاقتصادي الذي وصل اليه لبنان هو تيار المستقبل الذي تولى منذ ال١٩٩٢ رئاسة الحكومة (ما عدا فترة الرئيس الحص) وبيده وزارة المال اغلب هذه السنوات ومجلس الانماء والاعمار. لو استطاع تيار المستقبل و القوات اللبنانية ان يعيدا داعش و جبهة النصرة الى جرود بعلبك الهرمل لفعلا ذلك الان.



السفارتان السعودية والاميركية تضعان ثقلهما في انتخابات بعلبك الهرمل لاسقاط مرشح شيعي،ومعركة بعلبك الهرمل اصبحت لها ابعاد خارجية وداخلية ضد حزب الله، وابلغكم انه اذا اضطر الامر خلال الاسابيع القادمة ساخاطر بنفسي واذهب الى البقاع لاشرح اهمية هذه المعركة.

هناك لائحتان بوجه حزب الله:واحدة تضم اصدقاء،فيها مسؤولون كانوا في السلطة لعقود ومجربين،لكن ماذا قدموا لبعلبك الهرمل؟دلوني.

ولائحة طلبتهاالسفارة السعودية تضم مرشحي المستقبل والقوات الذين دافعوا عن النصرة وداعش وكانوا يصفونهم بالثوار وأقاموا رحلات الحاج الى عرسال. "