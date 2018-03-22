بالصور - رئيس نادي غوسطا: النادي ليس مجرد ملعب أو مبنى (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أشار رئيس نادي غوسطا وسام شهوان الى أن "النادي هو المساحة النضيفة فكريا والآمنة والمفيدة والمسلية لاولادنا"، مؤكدا أن "النادي ليس مجرد ملعب أو مبنى بل هو فعلياً يمثل الشباب ويخلق فيهم روح العنفوان الغسطاوي منذ ولادتهم"، مشيرا في نفس الوقت الى أن "النادي يزرع في الأطفال والشباب روح النخوة والمساعدة والنشاط ومحبة الناس".



كلمة وسام شهوان جاءت خلال العشاء السنوي الذي نظمه النادي في منارة الخليج وحضره العميد المتقاعد شامل روكز، النائب السابق فريد هيكل الخازن، النائب جيلبرت زوين، ممثل عن رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام منير افرام والمرشح عن المقعد الماروني في كسروان روجيه عازار، مدير البرامج في قناة OTV باتريك باسيل إضافة الى عدد اتحاد الاندية الرياضية، رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الفعاليات الروحية والاجتماعية من غوسطا وكسروان. وتوجه شهوان الى الحضور بالقول "حضور الليلة شامل وصار بدو خرزة زرقا لان نبض الضيعة قوي ، وهيدا ببرهن انو قلبي ع غوسطا"، مشيرا الى ان "موسم الانتخابات دفعني الى استعارة الشعارات الانتخابية التي رفعتها القوى السياسية"، مؤكدا أنها "جميعها تصلح لبلدة غوسطا"، ومشددا على أنه "مهما تباعدنا وتقاربنا بالشعارات فمحبة غوسطا توحدنا ومصلحة غوسطا تجمعنا وخير ودعم النادي يحمّسنا".



وأضاف: "منذ استلام الهيئة الادارية للنادي مهامها قطعنا عهداً أن نبقي أبواب النادي مشرعة أمام جميع أبناء البلدة حتى يبقى الملاذ الامن لاطفالنا وقد يكون المتنفس الصحي الوحيد في هذه الايام"، مشيرا الى أننا "قطعنا عهدا أن نطور النادي رياضيا من خلال عدم اقتصار الألعاب والتمارين على اشهر الصيف الثلاثة، فتحولت التمارين من موسمية صيفية الى تمارين دائمة على مدار السنة من خلال تأمين ملاعب رياضية مقفلة وتأمين مدربين ونقليات من والى غوسطا"، مؤكدا أننا "نسعى من خلال ذلك ان تبقى فرقنا جاهزة وتحقق أفضل النتايج".



وتطرق وسام شهوان الى موضوع الصفوف الرياضية التي يقوم بها النادي من الزومبا الى Hip Hop فالرقص الشرقي والباليه، الرسم، التاكواندو، البينغ بونغ وغيرها من الصفوف التي تعطى بشكل دائم، مشيرا الى أن "أولاد البلدة وكسروان يمكنهم الاستفادة من هذه التمارين في كل الاوقات".