الأمن العام يوضح ملابسات توقيف الشيخ عباس الجوهري

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :



تعليقا على ما اوردته بعض وسائل الاعلام عن توقيف الشيخ عباس الجوهري توضح المديرية العامة للامن العام ما يلي:

تقدم الشيخ عباس الجوهري بتاريخ اليوم من المديرية العامة للامن العام لاجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقم ٨٦/٨٦٩ تاريخ ١٢/٢/٢٠١٨ صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت بتوقيف الشيخ الجوهري واحالته اليها، وبناء عليه احيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة بنفس التاريخ.