living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو فاضل: "القضاء الاعلى" أضاع البوصلة وجريصاتي حارس الضمانات القضائية

22
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 خشي الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل في حديث صحفي أن يكون ما يجري على الساحة القضائية قد دخل في لعبة الانتخابات النيابية دون ان يدري بعض الذين يرفعون السقف عاليا في هذا الملف.

واضاف: "أنا كصديق للقضاة منذ ما قبل اتفاق الطائف المشؤوم ومن أوائل الذين عملوا كمراقب في العدلية أرى أن الذي يقوم به المجلس هو اعتكاف ولو كان جزئياً ويصب بساحة الاستنكاف عن احقاق الحق للناس مهما كانت الاسباب"، مشيرا الى أنه لا يجوز على المجلس التعامل مع وزير العدل الحالي سليم جريصاتي الذي له باع طويل في القوانين، القضاء والمحاماة بهذه الطريقة لان الوزير ليس من الذين كانوا يعملون بخبث معهود ويقولون شيئا ويعملون اشياء اخرى وهو وزير يعي ما يقول وليس من باب الدفاع عنه بل انما هي حقيقة معروفة من الجميع.

وقال أبو فاضل: " ان كان مجلس القضاء يعتقد ان هذا الاعتكاف الجزئي هو ضد الوزير فهو مخطئ لانه اضاع البوصلة وتناسى أن سياسة الدولة الحالية هي سياسة التقشف وهي ليست سياسة الوزير جريصاتي وهو لم يعد يعرف كيف يمسك باللعبة القضائية"، طالبا الكشف عن الكتب المرسلة من قبل وزير العدل لمجلس القضاء الاعلى.

وسأل أبو فاضل: "لماذا لا يُعلن مجلس القضاء الاعلى ما كان قد تبلغه من جريصاتي بالكتاب الذي ارسله الى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، ولماذا لم يعلن مجلس القضاء الاعلى عندما حصّل الوزير جريصاتي ملياراً ونصف المليار ليرة زيادة لصندوق التعاضد، ولماذا لم يُعلن المجلس عن 500 مليون ليرة زيادة للمساعدين القضائيين التي حصّلها جريصاتي؟"، مشيرا الى أن هناك الكثير من الامور التي من المفترض أن تُعلن للعلن عن انجازات الوزير السياسي المعروف.

وقال: "نحن نسأل مجلس القضاء وعلى رأسه الرئيس الاول والرؤساء الكبار اوليس وزير العدل سليم جريصاتي هو حارس الضمانات القضائية وهو الذي ذهب للبطريرك الراعي ليتكلم عن ضمانات القضاة وعن الدرجات الثلاث والمحاربة للإتيان بها في سلسلة الرتب والرواتب إياها وفي موازنة التقشف ذاتها؟!". واضاف: "إن الذي يعرف القضاة في لبنان يعرف أنهم مؤتمنون على حياة وعائلات وارزاق واملاك الناس ولم يعد معهم حارس حقيقي لضماناتهم في هذا العهد القوي عهد الرئيس ميشال عون سوى الوزير جريصاتي"، مشيرا الى أن التشكيلات القضائية في السابق ما كانت لتصدر كما اليوم اذ كنا نرى القضاة ومن مجلس القضاء الاعلى يشكلون وفودا للذهاب نحو المرجعيات السياسية للوصول الى حقهم بالمراكز التي يستحقونها، اما في التشكيلات الاخيرة أوليس وزير العدل من وضعهم على الطريق السليم وصدرت التكشيلات كما يريدونها هم؟.

وختم أبو فاضل: "إن الضمير والحق والقانون والمتقاضين يناشدون رئيس واعضاء مجلس أنصاف الالهة الاعلى ان يضعوا يدهم بيد وزير العدل وحده في ظل حملة الهجوم التقشفي عليهم جميعا وفك هذا الاعتكاف-الاستنكاف، والعودة الى الاصول المتبعة مع وزارة العدل".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout