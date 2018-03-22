living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إما أنتم مع منطقِ الدولة وإما لا

22
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 بعدَ فجرِ الثلاثاءَ المقبل، الواقعِ في السابع والعشرين من آذار الجاري، لن يعلوَ صوتٌ فوقَ صوتِ تصحيحِ التمثيل، وتصحيحِ الرؤية، وتصحيحِ المسار، بإرادة شعب يستعد لممارسةٍ ديموقراطيةٍ عائدةٍ بعد طولِ تغييب.


فاعتباراً من منتصف ليل الإثنين-الثلاثاءَ المقبل، ومع انتهاء مهلةِ تسجيل اللوائح، تكونُ الصورةُ اكتملت في الدوائر، والمشهدُ ارتسمَ على مَساحةِ الوطن.


بعدها، ستسقطُ كلُّ المزايدات، ويندحرُ كلُّ كَذِبٍ، ويُحجَبُ أيُّ تضليل.


فالمعركةُ المرتقبة في السادس من أيار المقبل، وقبلَ ذلك في بلدان الانتشار، ليست هذه المرة معركةَ خياراتٍ استراتيجية كبرى. فلا الانتماءُ الوطني لأيِّ طرف موضِعُ تشكيك، ولا النظرةُ الى العلاقةِ مع سوريا على بساطِ التصويت، ولا مصيرُ سلاحِ المقاومة مطروح أمام الناخبين، ولا التهويلُ على الناس بطروحاتٍ لا تَمَتُّ الى الواقع بِصِلة، ممكن.


فالمطروح في الانتخابات العائدة واضحٌ وبسيط: إما أنتم مع منطقِ الدولة، القوية القادرة العادلة، بمقوِّماتِها المعروفة، وإما لا. إما أنتم مع استكمالِ مسار التصحيح الذي انطلق قبل عامٍ ونيِّف، وإما لا...


إذا كان جوابكم نعم، فطريقُ الحقِّ للمواطن والحياةِ للوطن معروف.


أما إذا كان لا، فالمسؤوليةُ تتحملونَها أنتم، لأنَّ القرارَ يكونُ قراركَم، الذي لم يَحُل دونَه تضليل، ولم يزوِّر حقيقتَه قانونٌ أعوج.


هذا هو العنوان الانتخابي العريض. أما سائر الأخبار الانتخابية لهذا اليوم، فضمن نشرة الاخبار المسائية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout