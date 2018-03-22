إما أنتم مع منطقِ الدولة وإما لا

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

بعدَ فجرِ الثلاثاءَ المقبل، الواقعِ في السابع والعشرين من آذار الجاري، لن يعلوَ صوتٌ فوقَ صوتِ تصحيحِ التمثيل، وتصحيحِ الرؤية، وتصحيحِ المسار، بإرادة شعب يستعد لممارسةٍ ديموقراطيةٍ عائدةٍ بعد طولِ تغييب.



فاعتباراً من منتصف ليل الإثنين-الثلاثاءَ المقبل، ومع انتهاء مهلةِ تسجيل اللوائح، تكونُ الصورةُ اكتملت في الدوائر، والمشهدُ ارتسمَ على مَساحةِ الوطن.



بعدها، ستسقطُ كلُّ المزايدات، ويندحرُ كلُّ كَذِبٍ، ويُحجَبُ أيُّ تضليل.



فالمعركةُ المرتقبة في السادس من أيار المقبل، وقبلَ ذلك في بلدان الانتشار، ليست هذه المرة معركةَ خياراتٍ استراتيجية كبرى. فلا الانتماءُ الوطني لأيِّ طرف موضِعُ تشكيك، ولا النظرةُ الى العلاقةِ مع سوريا على بساطِ التصويت، ولا مصيرُ سلاحِ المقاومة مطروح أمام الناخبين، ولا التهويلُ على الناس بطروحاتٍ لا تَمَتُّ الى الواقع بِصِلة، ممكن.



فالمطروح في الانتخابات العائدة واضحٌ وبسيط: إما أنتم مع منطقِ الدولة، القوية القادرة العادلة، بمقوِّماتِها المعروفة، وإما لا. إما أنتم مع استكمالِ مسار التصحيح الذي انطلق قبل عامٍ ونيِّف، وإما لا...



إذا كان جوابكم نعم، فطريقُ الحقِّ للمواطن والحياةِ للوطن معروف.



أما إذا كان لا، فالمسؤوليةُ تتحملونَها أنتم، لأنَّ القرارَ يكونُ قراركَم، الذي لم يَحُل دونَه تضليل، ولم يزوِّر حقيقتَه قانونٌ أعوج.



هذا هو العنوان الانتخابي العريض. أما سائر الأخبار الانتخابية لهذا اليوم، فضمن نشرة الاخبار المسائية.