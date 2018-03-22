صحناوي: حُسمت الأسماء في لائحتنا والإعلان عنها يوم السبت

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أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الاولى الوزير نقولا صحناوي أن اسماء أعضاء اللائحة في الدائرة قد حسمت والاعلان عنها سيتم يوم السبت في الاحتفال الرسمي للتيار الوطني الحر في الفوروم بالاضافة الى اللوائح التي تضم مرشحي التيار الوطني الحر والموزعة على كل الاراضي اللبنانية والتي سيعلنها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

صحناوي وفي حديث لاذاعة صوت لبنان - ضبية أشار ان القانون النسبي سيساهم في تمثيل العديد من الوجوه الجديدة لانه خلافاً للقانون الاكثري أصبح للجميع فرصة للوصول الى البرلمان، معتبراً أن على المواطنين التصويت واعطاء الوكالة للاشخاص الذين يستحقون الثقة.



وعن ما سيقوم به لخدمة العاصمة إذا وصل الى البرلمان لفت صحناوي الى انه من الصعب أن يقوم بعمل أسوأ مما فعل نواب بيروت الحاليين الموجودين في البرلمان منذ ٩ سنوات و٢٢ عاماً مضيفاً إننا نرى كل مناطق لبنان تزدهر باستثناء العاصمة وأكد أنه سينقل تجربته الناجحة في وزارة الاتصالات لخدمة منطقته فهو لا يسعى للحصول على رقم لسيارته ولا على لقب معين إنما يسعى للعمل والتغيير لانه يريد أن يبقى اللبنانيون في بلدهم .



صحناوي عبّر عن اقتناعه بأن هناك معيارين في العمل السياسي وهما الانتماء الى فريق قوي يعمل ضمن خطط وعناوين صحيحة بالاضافة الى ميزات الشخص نفسه الذي يعمل ضمن هذا الفريق ولديه ديناميكية معينة للتغيير ومن خلال هذين المعيارين قال صحناوي إنه يثق أن فريقه يستطيع ان يقدم للبنانيين ما يطمحون اليه .