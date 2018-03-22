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شركة ألفا تحتفي بعيد الأم

22
MARCH
2018
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إحتفلت شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للإتصالات بعيد الأم، في غداء أقامته في فندق لو غراي في وسط بيروت على شرف الأمهات الإعلاميات، تخلله لقاء حواري شاركت فيه الإعلاميات نعمت عازوري أوسي ورابعة الزيات ولانا مدور وأدارته الإعلامية غيتا قيامة، تناولن خلاله التحديات التي تواجهها الأم الإعلامية وقصص النجاح وأسرار الإستمرارية. وحضر الإحتفال رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك وحشد من النساء الإعلاميات، وفريق عمل الشركة.

 

وتحدّثت الأمهات الإعلاميات عن تجربة المهنة والعائلة والقدرة على المواءمة بين الحياة المهنية والعائلية. وشدّدت الشهادات على أهمية الإصرار على النجاح، فهو السر الّذي يسمح بتخطي التحديات المهنية والشخصية ويحقّق الديمومة المهنية للأم الإعلامية في قطاع الإعلام الحافل بالمنافسة والتحديات.


الحايك
وحيّا المهندس الحايك الإعلاميات، والأمهات من بينهنّ، مثنيا على قدرتهن على التوفيق بين عملهن وبين وحياتهن العائلية. ولفت الى دراسة حديثة صادرة في الولايات المتحدة الأميركية، وفيها أن الأم تعمل ٩٨ ساعة في الأسبوع مع ابنائها وفِي بيتها، وهذا الرقم يزيد مرتين ونصف مرة عن معدل دوام العمل الكامل، وأنها تحظى بساعة وسبع دقائق من الوقت لنفسها يوميا. وأشار في الوقت عينه الى أن الأمهات اللبنانية العاملات في لبنان وفي مجتمع شرقي لا شك أنهن يقدمن أكثر بكثير من 98 ساعة في الأسبوع لعملهن ولعائلاتهن، نظرا الى المتطلبات الكثيرة والمسؤوليات الواقعة على عاتقهن.

 

وللدلالة الى عطاء الأم الصادق، إستذكر عبارة للفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران فيها أن "كل القلوب يغيرها الوقت، إلا قلب الأم جنّة دائمة".

 

 

 

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