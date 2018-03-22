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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنات وزارات التربية والتعليم العالي والدفاع الوطني والاقتصاد والتجارة، في حضور وزير التربية مروان حمادة والدفاع يعقوب الصراف، والنواب: فادي الهبر، ايوب حميد، علي عسيران، باسم الشاب، غازي يوسف، حسن فضل الله، عبد المجيد صالح، عباس هاشم، نواف الموسوي، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، قاسم هاشم، فادي كرم، علي عمار، سيرج طورسركيسيان، انور الخليل.

كما حضر مدير عام وزارة المال الان بيفاني، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مدير عام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، مدير عام الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء ندى عويجان، مدير عام التعليم المهني والتقني بالانابة سلام يونس، رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي وليد حيدر، مدير التخطيط للموازنة في الجيش العميد جوزف غريب، مدير القضايا المالية والادارية العميد جهاد الحسن، رئيس قسم الشؤون المالية في مديرية القضايا العقيد يوسف الخوري حنا، رئيس فرع المساعدات في اركان الجيش للعديد العقيد موسى صليبا، رئيس قسم الموازنة في اركان الجيش للتجهيز العقيد بسام اللبكي، رئيس الدائرة الادارية والمالية العقيد كارول تامر.

وقال كنعان بعد الجلسة "تنجز لجنة المال والموازنة مساء اليوم اعتمادات وموازنات جميع الوزارات والادارات الواردة في مشروع موازنة 2018، وبنتيجة هذا الامر، دعوت الاسبوع المقبل الى جلستين الاثنين والثلثاء لمناقشة واقرار مواد قانون الموازنة، واتوقّع ان ارفع تقرير الى دولة رئيس المجلس النيابي صبيحة الاربعاء على ابعد تقدير".

واوضح كنعان ان اللجنة اقرت في جلستها اليوم موزنات وزارات التربية والدفاع والاقتصاد، بعدما اقرت مساء امس موازنات الصحة والاشغال ومساهمة الدولة في مجلس الانماء والاعمار باستثناء قانون البرنامج لانشاء مجمع حكومي بقيمة 700 مليار، في انتظار مزيد من التفاصيل والدراسات، ننتظرها الاثنين المقبل".

على صعيد وزارة التربية، اوضح كنعان ان عدداً من النواب اثاروا مسائل عدة تتعلّق بعمل الوزارة والدعم الذي توفره الدولة لتعليم بعض ابناء الموظفين في التعليم الخاص بكلفة تصل الى 150 مليون دولار سنوياً، وهناك اقتراح باصدار توصية بالالتزام بالمدارس الرسمية، لاسيما ان ذلك معتمد في كل دول العالم".

واشار الى ان النقاشات تطرقت كذلك الى الاعباء الكبيرة والمتزايدة التي تتكبدها الخزينة جراء الطلاب السوريين، كما وضع وزير التربية اللجنة في اجواء الاتصالات التي تحصل مع نقابة المعلمين والمدارس الخاصة في ما يتعلّق بالقانون 46 والرواتب، وابلغنا بأن لديه تصور سيطرحه الاثنين المقبل عند مناقشة مواد القانون.

وطمأن كنعان اساتذة الجامعة اللبنانية بأن لا مس بصندوق التقاعد وان مساهمة الدولة اللبنانية لم تخفّض، وجرى تأكيد استقلالية الصندوق، لافتاً الى ان وزير التربية ورئيس الجامعة طرحا مشاريع عدة يتم العمل عليها راهناً منها بناء مستشفى جامعي في الحدت وزحلة وعكار، وفكرة بناء مجمع جامعي في الجنوب تنتظر تحديد العقارات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.

وقال " كان هناك طلب من وزارة التربية لنقل بعض الاعتمادات تحت سقف التخفيض الذي التزمنا به، لنحافظ على العجز كما هو، وهو ما يأتي ضمن الاصلاحات المطلوبة من لبنان".

اما على صعيد وزارة الدفاع، فأشار كنعان الى أن وزير الدفاع قدّم شرحاً حول مؤتمر روما لدعم الجيش، حيث أكد نيابة عن الحكومة ان الخطة اللبنانية التي عرضت من قبل قيادة الجيش ممثلة بوزير الدفاع وقائد الجيش تمت الموافقة عليها كاملة بلا اي شرط على لبنان، لافتاً الى أن هناك وعوداً بهبات بقيمة 100 مليون دولار، وقد بدا التفاوض حول اتفقيات تصل قيمتهات الى 400 مليون دولار، بفوائد ميسرة بقيمة 2 و2،1%.

واشار كنعان الى ان وزير الدفاع وضع اللجنة في جو التفاوض الحاصل من قبل رئيس الحكومة مع السلطات الروسية وان هناك مساعدات للجيش قد تصل الى مليار دولار اميركي، ما يعني ان هناك قسماً كبيراً من المشاريع والتجهيزات التي ستنفذ ويتم تلبيتها في الفترة المقبلة.

ولفت كنعان الى ان وزير الدفاع قدّم عرضاً حول ما يقوم به الجيش على صعيد تأمين السيادة اللبنانية على كامل حدوده، لاسيما الحدود البحرية، في ضوء الاعتداءات التي تحصل على خلفية الثروات الطبيعية من نفط وغاز، او لناحية الاعتداء لمنع بعض الشركات من التنقيب، ما يحتّم ضرورة تعزيز قدرات الجيش.

وقال كنعان "لفت النواب الى ضرورة ان لا يستعمل لبنان كحائط سد لعدم انتقال النازحين السوريين الى الدول العربية والاوروبية. وعلى الدول العربية والغربية ان تتحمل مسؤولياتها على صعيد كل الاعباء الناجمة عن تواجد الاعداد الكبيرة من النازحين في لبنان، وعلى المجتمع الدولي ان يشارك في الحل.

اما على صعيد التقديمات المدرسية والاجتماعية التي تساهم بها الدولة منذ سنوات، فأوضح كنعان انه جرى التاكيد على المحافظة عليها، وهذا الامر لا يجب ان يقلق العسكريين بعد اليوم، وقال " لقد قدّمت قيادة الجيش تصوراً بنقل بعض الاعتمادات من بند الى آخر دون ان يشكّل اي استثناء لجهة الالتزام بقرار التخفيض المتخذ في الحكومة، على الرغم من حاجة الجيش والاجهزة الامنية للفتة خاصة في مرحلة نحتاج فيها للحفاظ على الاستقرار ومعنوات عسكرنا".

واشار الى ان قيادة الجيش قدّمت كتيباً الى لجنة المال للاطلاع على كل المشاريع التي تحققت والتي ستتحقق والالتزامات، بالاضافة الى عرض اعن المستشفى الجامعي التي يسعى الجيش لانشائه، ولاقى دعم كل اعضاء لجنة المال.

وختم كنعان بشكر النواب والوزارات والادارات التي تجاوبت مع اللجنة، واتوقع ختم النقاشات في الجلسة المسائية اليوم، لننجز مواد القانون الاثنين والثلثاء لنرفع تقريرنا لدولة رئيس المجلس النيابي بدءاً من يوم الاربعاء".