13 لائحة مسجّلة في وزارة الداخلية حتّى الآن.. تعرفوا عليها

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أصبح عدد اللّوائح الانتخابية التي تمّ تسجيلها في وزارة الداخلية والبلديات حتّى الآن 13 لائحة، وهي على الشكل الآتي:

1- لائحة "العزم" في دائرة طرابلس – المنية – الضنية.

2- لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة صور – الزهراني (قرى صيدا).

3- لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة النبطية - بنت جبيل - مرجعيون – حاصبيا.

4- لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة بعلبك – الهرمل.

5- لائحة "لبنان حرزان" في دائرة بيروت الثانية.

6- لائحة "زحلة قضيتنا" في دائرة زحلة.

7- لائحة "المتن قلب لبنان" في دائرة المتن.

8- لائحة "المجتمع المدني" في دائرة البقاع الغربي وراشيا.

9- لائحة "صوت الناس" في دائرة بيروت الثانية

10- لائحة "بيروت الأولى" في دائرة بيروت الأول.

11- لائحة "لبنان السيادة" في دائرة طرابلس - المنية – الضنية.

12- لائحة "المصالحة" في دائرة الشوف – عاليه.

13- لائحة "وحدة وإنماء بعبدا" – دائرة بعبدا.