13 لائحة مسجّلة في وزارة الداخلية حتّى الآن.. تعرفوا عليها

أصبح عدد اللّوائح الانتخابية التي تمّ تسجيلها في وزارة الداخلية والبلديات حتّى الآن 13 لائحة، وهي على الشكل الآتي:
1- لائحة "العزم" في دائرة طرابلس – المنية – الضنية.
2- لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة صور – الزهراني (قرى صيدا).
3- لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة النبطية - بنت جبيل - مرجعيون – حاصبيا.
4- لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة بعلبك – الهرمل.
5- لائحة "لبنان حرزان" في دائرة بيروت الثانية.
6- لائحة "زحلة قضيتنا" في دائرة زحلة.
7- لائحة "المتن قلب لبنان" في دائرة المتن.
8- لائحة "المجتمع المدني" في دائرة البقاع الغربي وراشيا.
9- لائحة "صوت الناس" في دائرة بيروت الثانية
10- لائحة "بيروت الأولى" في دائرة بيروت الأول.
11- لائحة "لبنان السيادة" في دائرة طرابلس - المنية – الضنية.
12- لائحة "المصالحة" في دائرة الشوف – عاليه.
13- لائحة "وحدة وإنماء بعبدا" – دائرة بعبدا.