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احتفالات أاسبوع الالآم والفصح المجيد‎

22
MARCH
2018
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أذاعت أمانة سرِّ مطرانيَّة بيروت المارونيَّة برنامج الاحتفالات التي سيترأسها سيادة راعي الأبرشيَّة المطران بولس مطر السامي الاحترام في مناسبة أسبوع الآلام وعيد الفصح المجيد في كاتدرائيَّة مار جرجس – بيروت وفق البرنامج الآتي:
 
* الأحد 25 آذار 2018 أحد الشعانين
الساعة 11،00 من قبل الظهر  قدَّاس وزيَّاح الشعانين.
الساعة 6،30 مساءً افتتاح الرياضة، صلاة الآلام، العظة (يلقيها سيادة راعي الأبرشية) 
وزياح الصليب
 
* الاثنين 26 آذار 2018: اثنين الآلام
الساعة 6،30 مساءً صلاة الآلام، العظة (يلقيها سيادة راعي الأبرشية) وزياح الصليب
 
* الثلاثاء 27 آذار 2018: ثلاثاء الآلام
الساعة 6،30 مساءً صلاة الآلام، العظة (يلقيها سيادة راعي الأبرشية) وزياح الصليب
 
* الأربعاء 28 آذار 2018: أربعاء الآلام (أيوب)
الساعة 6،30 مساءً صلاة الآلام، العظة (يلقيها سيادة راعي الأبرشية) وزياح الصليب 
 
* الخميس 29 آذار 2018: خميس الأسرار
الساعة 11،00 من قبل الظهر   رتبة الغِسل ثمَّ قدَّاس الصمدة بالمشاركة مع كهنة الأبرشية والمؤمنين
الساعة 6،30 مساءً   صلاة الآلام، العظة (يلقيها سيادة راعي الأبرشية) وزياح الصليب 
 
* الجمعة 30 آذار 2018: الجمعة العظيمة (جمعة الصلبوت)
الساعة 8،00 صباحًا   القدَّاس السابق تقديسه (رسم الكأس)
الساعة الثالثة بعد الظهر   رتبة دفن المصلوب
الساعة 6،30 مساءً صلاة الآلام، العظة (يلقيها سيادة راعي الأبرشية) وطلبة الآلام
ختام الرياضة
 
* السبت 31 آذار 2018: سبت النور
الساعة 12 ليلاً رتبة السلام وقدَّاس نصف الليل يحتفل به سيادة راعي الأبرشية  
 
* الأحد 1 نيسان 2018: أحد القيامة
الساعة 11،00 قبل الظهر قدَّاس القيامة الكبير يحتفل به سيادة راعي الأبرشية
 
* الاثنين 2 نيسان 2018: اثنين الحواريِّين
الساعة 9،00 صباحًا قدَّاس ثاني العيد يحتفل به سيادة راعي الأبرشية
 
 
يستقبل سيادته المهنِّئين بالعيد وفق البرنامج الآتي:
 
الأحد 1 نيسان 2018: بعد قدَّاس العيد في الكاتدرائية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الواحدة 
بعد الظهر (في صالون الكاتدرائية- وسط العاصمة)،
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر حتَّى الساعة السابعة مساءً (في صالون المطرانيَّة-الأشرفية)
 
الاثنين 2 نيسان 2018: من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف، في صالون 
المطرانية في الأشرفية،
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر حتَّى الساعة السابعة مساءً في صالون المطرانية-الأشرفية
 
الثلاثاء 3 نيسان 2018: من الساعة الرابعة بعد الظهر حتَّى الساعة السابعة مساءً في صالون المطرانية-الأشرفية
 
 
 
«المسيح قام حقًّا قام»
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