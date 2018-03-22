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مؤتمر شرق المتوسط للغاز في قبرص لبنان يؤكد المضي قُدماً في أنشطة الاستكشاف

22
MARCH
2018
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يُشارك لبنان عبر هيئة إدارة قطاع البترول في فعاليات مؤتمر "شرق المتوسط للغاز" والذي يُعقد في نيقوسيا يومي 21 و 22 آذار الحالي.
 
وقد قدّم عضو مجلس إدارة الهيئة السيد وسام شباط خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر محاضرة عن قطاع البترول في لبنان عرض خلالها للنجاح الذي تكلّلت به دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، وذلك بمنح رخصتين بتروليتين حصريتين لائتلاف الشركات المكوّن من  TotalوENI  وNovatek في الرقعتين رقم 4و9 في المياه البحرية اللبنانية. 
 
وقد عرض السيد وسام شباط للعوامل المساعدة على جذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز اللبناني ولإجراءات تعزيز الشفافية التي اتخذتها الدولة اللبنانية في هذا الإطار. وقدّم شرحاً وافياً للخيارات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية المتعلقة بتغذية السوق المحلي بالغاز الطبيعي عند بدء الإنتاج، ولخيارات تصدير الغاز الى الأسواق العالمية المحتملة.
 
كما عقد الوفد اللبناني المؤلّف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ناصر حطيط، كابي دعبول ووسام شباط عدّة لقاءات على هامش المؤتمر تخللها عرض الخطوات المقبلة في قطاع البترول في لبنان، لاسيما أنّ ائتلاف الشركات صاحبة الحقوق البترولية سوف يقوم بتقديم خطة الاستكشاف في الرقعتين 4 و 9 في المياه البحرية لوزير الطاقة والمياه والهيئة خلال الأسبوع المقبل.
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