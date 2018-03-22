بالصور - الاعتداء على كنيسة مار يوسف!

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اقدم مجهولون على الاعتداء على كنيسة مار يوسف الواقعة بين بلدتي بقسطا وكرخا في شرق صيدا حيث تمت محاولة خلع بابها وتحطيم زجاج نوافذها.



وعلى الفور توجه رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر الى المكان حيث دان انتهاك حرمة الكنيسة واصفا اياه بالعمل المشبوه.



وقال مزهر: "احد ابناء المنطقة ابلغنا صباح اليوم بأن زجاج نوافذ الكنيسة محطم، فسارعت شرطة بلدية بقسطا للكشف على المكان وابلاغ القوى الامنية، وقد تبين انه لم يستطع المعتدون خلع باب الكنيسة فقاموا برمي الحجارة على الزجاج وتحطيمه.



واعرب مزهر عن ثقته بأنّ الاجهزة المختصة ستقوم بكشف ملابسات الاعتداء وتوقيف الفاعلين ومعاقبتهم، سيما وانها ليست المرة الاولى التي يتم الاعتداء فيها على الكنيسة وحرمتها.