أبي رميا من فغال وكفركده: معركتنا معركة مشروع بناء دولة على مستوى طموحات اللبنانيين

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أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان نواب التيّار الوطنيّ الحرّ في قضاء جبيل هم نواب الثبات والالتزام لخط ونهج العماد ميشال عون، مشيراً الى ان التجربة النيابية منذ العام 2005 علمتنا الواقعية والصدق في الوعود، لذلك لم نعط وعدا لم نلتزم به على عكس الاخرين أصحاب الوعود الواهية.

أبي رميا وفي لقاء جمعه مع أهالي فغال وكفركده ردّ على المتسائلين عن إنجازات التيار الوطني الحرّ قائلاً: "أهم إنجاز حققناه هو وصول العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية ومعه بدأت مسيرة بناء الجمهورية القوية والعادلة".

ووجّه أبي رميا تحية الى روح الشهيد بشير خليل والمناضل ميشال الحاج، مشددا على ان فغال لم تبخل يوما بتقديم الدماء دفاعا عن حرية وسيادة وإستقلال لبنان، وأضاف: "قضاء جبيل كان وسيبقى قلعة عونية محمية بسور منيع هم أهالي فغال".

وأشار أبي رميا الى أن لكفركده رمزية وخصوصية مجسدة بإلتزامها المطلق بنهج التيّار الوطنيّ الحرّ منذ العام 2005، وقال: "معركتنا معركة مشروع بناء دولة على مستوى طموحات اللبنانيين واللبنانيات بينما مشروع الاخرين يبقى على مستوى طموحاتهم الشخصية".

وختم أبي رميا داعيا أهالي فغال وكفركده الى تعزيز الالتزام بنهج التيار الوطني الحرّ في صناديق الاقتراع في 6 أيار المقبل والى التصويت للوائح التيار بكثافة.