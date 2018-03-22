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صيف جاف وحار.. والحرارة ستلامس الـ 32 اليوم

22
MARCH
2018
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

اليوم الخميس تبدأ الرياح الخماسينية المغبرة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة التي ستلامس 32 درجة في الجنوب و31 على الساحل، ويعود السبب الى نشاط يمارسه منخفض البحر الأحمر على صحراء ليبيا ومصر وسيناء والربع الخالي، اضف الى انخفاض ملحوظ بقيم الضغط الجوّي فوق اليونان والبحر الأسود بسبب سيطرة المنخفض الإيسلاندي على شرق اوروبا، الأمر الذي سيساهم بتدفّق الرياح الصحراوية شمالاً نحو القيم المتدنية التس ستصل الى 999hpa بين اليونان وشمال تركيا، وسوف يلاحظ عشاق التزلج في المناطق الجبلية في هذه البلدان انّ الثلوج ستتحوّل الى لون بنّي بسبب الغبار الذي سينتشر بكثافة وسيمتد الى الشرق الأوسط اعتباراً من ظهر الخميس ولغاية ظهر السبت.

لا نتحدّث عن عاصفة رملية بل رياح صحراوية ساخنة تحمل معها غباراً في طبقات الجو التي يتراوح ارتفاعها بين 900 و4000 متر.

بينما يشهد الشرق الأوسط جفافاً وطقساً حاراً لا يعرف ربيعَه من صيفِه، تغرق المناطق الشمالية الغربية الإفريقية الممتدة من الجزائر الى المغرب، طقساً قطبياً بارداً ومثلجاً ومن المنتظر ان تتعمق الموجة الباردة ليصل مستوى تدني الثلوج الى 500 متر وذلك يوم السبت.

لا أمطار في الشرق الأوسط حتى الرابع من نيسان الذي سيطوي صفحات الشتاء وينذر بصيف جاف وحار وان عبرت فوق لبنان فبشكل خجول لتغسل الأجواء من الغبار.

امّا طقس يوم الجمعة في لبنان والجوار:

مشمس مغبرّ، يتحوّل الى غائم بسحب مرتفعة، حار وجاف.

الحرارة على الساحل: 31 درجة نهاراً و 18 ليلاً

تصل في جنوب لبنان وشمال فلسطين الى 32 درجة

في البقاع: 30 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 13 ليلاً

الرطوبة: 25%

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية حارة سرعتها 25 كلم في الساعة تنشط لتصل الى 45 كلم في الساعة وفي الشمال الى 50 كلم في الساعة وتلامس في الأردن وسوريا 60 كلم في الساعة.

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