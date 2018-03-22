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عناوين الصحف ليوم الخميس 22 آذار 2018

22
MARCH
2018
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الأخبار
نصر الله: سأتابع شخصياً مكافحة الفساد
الحكومة خارج «باريس 4»: لا رؤية إقتصادية ولا أولويات

البناء
حرستا اليوم عيونها خضراء... والمسلحون بالباصات الخضر... والجيش السوري إلى عين ترما
نصرالله: قرّرنا منح الأولوية للحرب على الفساد... ونعمل لسلطة قضائية مستقلة
حزب الله أنهى مساعيه بين الحلفاء داعياً للتواضع والتنازل منعاً لضياع الفرصة

الجمهورية
السلطة تتجنّب الإشتباك الكهربائي وتســعى الى إعادة إنتاج نفسها
«شهوة السلطة» وغيلان المال و«نزاهة» الإنتخابات

اللواء
اللوائح تسابق مُهلة التسجيل.. وسلام يُعلِن «بيروت الوطن»اليوم
الأمن... قبل الإنتخابات وبعدها

الديار
ولادة لائحة التيار وارسلان والقومي في عاليه ــ الشوف
السيد نصرالله يعلن برنامجه الانتخابي!

المستقبل
ورقة لبنان "متكاملة": 4 ركائز لاستنهاض الإقتصاد
"إسرائيل تعترف بتدمير منشأة دير الزور

L'Orient-Le Jour
Le tableau électoral se précise progressivement

The Daily Star
Cabinet OKs CEDRE blueprint to prop up economy

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