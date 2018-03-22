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أسرار الصحف ليوم الخميس 22 آذار 2018

22
MARCH
2018
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الأخبار

917 مرشحاً
مع انتهاء المهلة الرسمية لسحب الترشيحات منتصف ليل أمس، أقفلت سجلات وزارة الداخلية على انسحاب 58 مرشّحاً وإلغاء ترشيح واحد، من أصل 976 ترشّحواً قبل أسبوعين. وبذلك يكون عدد المرشّحين المستمرين في خوض الاستحقاق الانتخابي 917 مرشّحاً.


الحريري مدعوّ إلى زفاف علا غداً
من المتوقع أن يزور الرئيس سعد الحريري، غداً، مدينة صيدا، للمشاركة في زفاف علا الحريري، ابنة عمته النائبة بهية الحريري والذي يقام في فيلا العائلة في الهلالية. وكان الحريري قد زار صيدا مساء أمس الأول، وشارك في عقد قران علا على شاب من آل نحولي، إحدى أكبر عائلات المدينة. زيارتان في يومين عنوانهما عائلي لرئيس تيار المستقبل إلى مسقط رأسه.


لائحة مكتملة برئاسة صلاح سلام
علمت «الأخبار» أن لائحة العائلات البيروتية سيعلنها رئيس تحرير اللواء صلاح سلام اليوم وتضم الأسماء الآتية: صلاح سلام، بشار قوتلي، نبيل بدر، سعد الدين الوزان، عماد الحوت، مصطفى بنكوك (المقاعد السنية الستة)، إبراهيم شمس الدين وسلوى خليل الأمين (المقعدان الشيعيان)، سعيد الحلبي (المقعد الدرزي)، دلال الرحباني (المقعد الإنجيلي)، جورج شقير (المقعد الأرثوذوكسي)

 

الجمهورية
لم يستغرب أحد السياسيين التراشُق الإنتخابي الحاصل مُعتبراً أن هذا يُرتِّب على المسؤولين مسؤولية تطوير قانون الإنتخاب باتجاه نسبية فعلية وليس كما «عصروها».
قال أحد الوزراء إن القانون الإنتخابي الحالي مُعقّد إلى درجة أن الهواجس تسيطر على اللائحة الواحدة.
لاحظت أوساط سياسية هجوماً مُركّزاً من أحد المرشحين الحزبيّين على رئيس تيار ما يشير إلى معركة كسر عضم بين الفريقين في كل الدوائر.

 

اللواء
همس
قرأ متابعون في برنامج حزبي انتخابي إعلاناً بعدم التوقيع على بياض على أجندات سياسية لما بعد الإنتخابات؟!


غمز
تغيب المناظرات التلفزيونية عن الشاشات، منعاً للإحراج وبسبب الحملات الإعلانية المطلوبة من قِبل التلفزيونات العاملة.


لغز
تتحكم الاعتبارات الانتخابية بمواقف كثيرة، حرصاً على أصوات الأفرقاء المتضاربة مع المشاريع السياسية والاقتصادية بينهم.

 

المستقبل
يقال
إنّ تشكيل إحدى اللوائح في الشمال يزداد تعثّراً يوماً بعد يوم والمخرج الوحيد لولادتها أن تكون غير مكتملة.

 

البناء
خفايا
لا يزال تركيب إحدى اللوائح في دائرة كبرى وأساسية في جبل لبنان عالقاً بين حزبين حليفين على مقعد واحد يتمسك كلّ من الحزبين بمرشحه له، وقالت مصادر مطلعة إنّ رئيس أحد هذين الحزبين يراهن على تدخل مرجع سياسي لمصلحة مرشحه، خاصة أنّ المرجع المُشار إليه يمون بشكل كبير على رئيس الحزب الآخر وكذلك على المرشح المحسوب عليه في النهاية. رغم أنّ هناك من يؤكد لصاحب الرهان بأنّ المرجع لن يتدخل مطلقاً بتشكيل اللوائح لا من قريب ولا من بعيد.

كواليس
توقفت مصادر دبلوماسية عربية معنية بالحرب في اليمن أمام وصول بعثات دبلوماسية أوروبية إلى صنعاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ضمّت سفراء فرنسا والاتحاد الأوروبي وهولندا والسويد، والتقت وزير الخارجية في حكومة صنعاء واعتبرته مؤشراً إلى مسعى أوروبي تمهيدي لمهمة المبعوث الأممي الجديد للتوصل لتسوية للحرب اليمنية. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إنّ البعثات الزائرة قدّمت عروضاً لصنعاء لتشجيعها على التعاون مع المبعوث الأممي…

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