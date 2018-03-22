بعد إقفال مهلة سحب الترشيحات.. اليكم عدد وأسماء المرشحين المنسحبين

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أقفلت عند منتصف الليل مهلة سحب الترشيحات رسمياً في وزارة الداخلية، وبلغ عدد المنسحبين 58 مرشحاً، من أصل 976 سجلوا اسماؤهم كمرشحين رسمياً، بحيث بقي في المعركة 918 مرشحاً.



وبين هؤلاء 4 مرشحين كانوا زاروا أمس الرئيس الحريري في «بيت الوسط» واعلنوا انسحابهم لمصلحة تيّار «المستقبل»، وهم: عبد العزيز الصمد عن المقعد السني في الضنية، رضوان علم الدين عن المقعد السني في المنية، نبيل معاد عن المقعد السني في الشوف - عاليه ونبيل الحلبي عن المقعد السني في بيروت الثانية.



وعزا مصدر في الداخلية ضآلة عدد المنسحبين إلى ان قانون الانتخاب الجديد لا يلحظ استعادة أي من المرشحين المبلغ المالي الذي دفعه لقاء ترشحه.

أسماء الذين تراجعوا عن خوض المعركة الإنتخابية وهم:



– محمّد علي محمّد وهيب غمراوي والمقعد السني في طرابلس

- حسان أمين قباني، (المقعد السني في بيروت الثانية

- أحمد محمود الخير، (المقعد السني في المنية)

- شاكر حبيب حبشي (المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل)

- عبد المنعم محمود رومي علم الدين (المقعد السني في طرابلس)

- مها أنيس معلوف (مقعد الروم ارثوذكس في زحلة)

- عبد الكريم محمّد كبارة (المقعد السني في طرابلس)

- خالد كامل زريقة (المقعد السني في المنية)

- يوسف سعود روفائيل مقعد الروم الكاثوليك في بعلبك – الهرمل)

- عبد الحميد فاضل غندور (المقعد السني في طرابلس)

- عيد مطانس مطر (مقعد روم الكاثوليك في بعلبك – الهرمل)

- عبد الغني عبد العزيز حمد (المقعد السني في طرابلس)

- طوني جرجس طعمة (مقعد روم الكاثوليك في زحلة)

- ايلي حميد ديب (مقعد الروم ارثوذكس في عكار)

- هدى قاسم الاسطة (المقعد السني في بيرت الثانية)

- مصطفى محمّد هاشم بيك محمّد هاشم بيك (المقعد السني في عكار)

- نبيل بهجت موسى (مقعد الروم ارثوذكس في الكورة)

- مصطفى توفيق عقل (المقعد السني في المنية)

- كارينا نطوان أبو لحود (المقعد الماروني في طرابلس)

- وليد جوزف خوري (المقعد الماروني في المتن الشمالي)

- بهاء الدين عبد اللطيف عيتاني (المقعد السني في بيرت الثانية)

- علي حسين الحاج (المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا)

- أحمد إبراهيم الهضام (المعقد العلوي في عكار)

- هيثم محمد عز الدين (المقعد السني في طابلس)

- وسيم غاندي المرعبي (المقعد السني في عكار)

- لونا كريكور دمرجيان (مقعد أرض ارثوذكس في المتن الشمالي)

- خالد خضر الخير، (المقعد السني في المنية)

- بلال محمد شعبان (المقعد السني في طرابلس)

- اسعد ريمون عويدات (المقعد السني في الشوف)

- عبد الله الياس البيطار (مقعد الروم ارثوذكس في عكار)

- صبحي منذر ياغي (المقعد الشيعي في زحلة)

- محمد احمد علم الدين (المقعد السني في المنية)

- الياس بطرس مارون (المقعد الماروني في البقاع الغربي وراشيا)

- عبد المنعم محمّد الحجيري (المقعد السني في بعلبك- الهرمل)

- وليد إبراهيم مزهر (مقعد روم الكاثوليك في جزين)

- نزيه مصطفى طعان (المقعد السني في عكار)

- سامر خضر حدارة (المقعد السني في عكار)

- فهد حسام مقدم (المقعد السني في طرابلس)

- معتز عمر زريقه (المقعد السني في المنية)

- خالد محمّد صلاح الرفاعي (المقعد السني في بعلبك – الهرمل)

- وسام محمّد شبلي (المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا)

- شذا محمّد الأسعد (المقعد السني في بيروت الثانية)

- زين وهيب الديب (المقعد العلوي في طرابلس)

- فادي الياس عبود (المقعد الماروني في المتن الشمالي)

- جميل يوسف حدشيتي (المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل)

- سمير عبد الحفيظ كنيعو (المقعد السني في بيروت الثانية)

- مصطفى أحمد المصطفى المرعبي (المقعد السني في عكار)

- جمال سليم الجراح (المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا)

- بنويل صبحي الفخري (المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل)

- رضا محمّد المصري (المقعد الشيعي في زحلة)

- فادي مالك خير (المقعد السني في المنية)

- بيار نبيل يونس (المقعد الماروني في البترون)

- فؤاد عادل الديك (المقعد السني في بيروت الثانية)

- الياس يوسف أبو رزق (مقعد الروم ارثوذكس في مرجعيون – حاصبيا)

- بدري سليم عبد الدايم (مقعد الأقليات في بيروت الاولى)

- كريم نصر الله مجدلاني (مقعد روم ارثوذكس في بيروت الثانية)

- فادي فهد بنوت (مقعد روم ارثوذكس في الكورة).