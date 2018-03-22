أنابيلا هلال: نحن بحاجة إلى زعيم سياسي يوصل أصواتنا وجرأتي أمام الكاميرا لا علاقة لها بالتمثيل !

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ندى عماد خليل-

الاعلامية أنابيلا هلال تتمتع بإطلالة مميزة وبطريقة خاصة في تقديم البرامج، وبثقافة عالية ليس فقط لأنها مجازة بالحقوق بل أيضاً لأنها تشتغل على نفسها كثيراً ولا تقبل إلا بالنجاح حليفاً لها.وهي على الصعيد الشخصي إنسانة مرحة وتضج بالحياة!

■ فلنتكلم بداية عن برنامج "ديو المشاهير" وماذا أضاف إليك؟

- "ديو المشاهير" يعتبر من أهم البرامج والانتاجات اللبنانية، وأنا أعطيته كل وقتي وتركيزي وهو بالمقابل أعطاني نوعاً من النجاح الذي لا يثمن.

■ هل تعتبرين نفسك رقماً صعباً او "الرقم واحد" في مجال التقديم؟

- لا أستطيع أنا أن أقيم نفسي ولكنني أعتبر انني اشتغلت على نفسي كثيراً. أنا من 15 سنة أعمل في مجال التلفزيون وأعتبر أن البرامج التي قدمتها كانت صعبة وكانت هي الرقم واحد، فأنا لم أقدم برنامجاً إلا ونجح، ومعروف عني "أن وجهي خير" على البرامج، وكل البرامج التي أقدمها تكون ناجحة.

■ قدمت حفل العشاء السنوي للتيار الوطني الحر الاسبوع الماضي...

- نعم ، وهو كان من الحفلات الناجحة جداً وكان فيه الكثير من الشخصيات من مختلف الاعمار وكان أول حفل سياسي أقدمه وكنت سعيدة جداً بهذه التجربة. صحيح أن السياسة مختلفة عن الفن لكن في الاثنين هناك محبة الجمهور وتفاعله، وبرأيي هناك حاجة اليوم الى زعيم سياسي يستطيع أن يوصل اصوات الناس ويحصّل لها حقوقها.

■ ماذا عن تقديمك لحفل ضخم في السعودية!

- قدمت في السعودية حفلاً ضمن إطار حملة "رؤية2030" وذلك في شهر كانون الثاني الماضي، وسأقدم حفلاً أخر قريباً. تم اختياري لذلك وان شاء الله أبقى على قدر المستطاع أقدم هذا النوع من الحفلات كي لا يبقى عملي في أطار واحد و"ينطبع عليي" الطابع الفني فقط بل أيضاً أحب أن أطبع بالطابع الاجتماعي وأيضاً الجدي، ففي بعض الاحيان أكون بحاجة لأن أقدمهما.

■ من هي الشخصية الاعلامية التي تنافس انابيلا هلال؟

- النجاح الذي حصدته هو وليد عمل فريق كبير وليس نجاح شخص أو فرد، فأنا عندما أطل في حفل ما أو برنامج ما يكون هناك فريق عمل يساندني ويساعدني ويكون معي. ربما يكون هناك برنامج ما ينافس البرنامج الذي أقدمه. "ديو المشاهير" عُرض في وقت لم يكن قبالته أي برنامج لبناني بحت لينافسه، وعندما لا يكون هناك منافس لبرنامجي فإن هذا يعني أن ليس هناك منافس لي أنا.

■ ما جديدك!

- هناك تحضيرات لأقدم برنامجاً يُعنى بالجمال وسنطلقه من خلال شاشة اليوتيوب.

■ انت ناشطة على السوشال ميديا،هل تردين وتتواصلين بنفسك مع الفانز خاصتك؟

-نعم، طبعاً أنا من يرد عليهم ويتواصل معهم وصرت أعرف من هم "الفانز الحقيقيين" الذين فعلاً عندما يتكلمون يسدونني النصائح...

■ هل انت مع ان يستعرض الشخص المشهور حياته لحظة بلحظة على السوشال ميديا ؟

- أنا مع المشاركة مع الفانز ولكن طبعاً هناك أمور أتحفظ عليها، فمثلاً أحب أن أشارك كل ما له علاقة بشغلي الذي هو ملك الجمهور، مثل الفستان الذي أرتديه وبعض الاختيارات، وأيضاً الامور التي قد تساعد صبية ما "بدا تطلّع ع الموضة"، أما ألأمور الشخصية والعائلية فأفضل أن لا أشاركها معهم، وأعتقد أن من يحبونني ويتابعونني صاروا يعرفون أنني لا أريد أن " أعطي" كل شيء على السوشال ميديا.

■ تهتمين كثيراً بجمالك وإطلالاتك، وزوجك دكتور التجميل المعروف نادر صعب يلعب دوراً في هذا المجال!

- نعم طبعاً لنادر دور كبير من ناحية الاهتمام بالبشرة خصوصاً بعد "الولادات" وبعد التعب وهو "بيستعملي" علاج ألـ "glow lift " الموجود فقط في مستشفى الدكتور نادر صعب، وكنت في كل يوم أحد قبل إطلالتي في "ديو المشاهير" أخضع له، ويسألونني ما الذي فعله لك وماذا تغيير فيك، فأجيبهم لم يتغيير شيء، وإذا لاحظتِ فإن ملامح الوجه تبقى نفسها ولكن وبسبب استعمال ألـ "glow lift " الى جانب علاجات أخرى تكون هناك إشراقة في الوجه وأيضاً نشاط وحيوية.وبالإجمال أنا اتمتع بالجرأة لإرتداء ألوان قوية وجميلة على الكامير،بالرغم من أنني أعتبر أن الاسود هو سيد الالوان.واحب التصاميم الفريدة والجديدة التي تليق بي.

■ هل تستشيران انت وزوجك بعضكما البعض في عمل كل منكما!

- نعم، هناك استشارات بيننا ولكن بالنتيجة فإن الخيار يكون شخصياً ولا يؤثر أحدنا على الاخر.

■ ماذا يعني بالنسبة اليك عيد الام!

- هو عيد مؤثر جداً واتمنى أن لا يحرم الله أحداً من نعمة وجود الام وايضا من نعمة الامومة لأن الأم رسالة...

■ أين أنت من عالم التمثيل وإن عرض عليك دور جذبك أتوافقين عليه!

- عالم التمثيل لا يجذبني وأنا بعيدة عنه، فللتمثيل أربابه...