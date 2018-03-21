كنعان في حوار مع الانتشار: فخورون بأننا شرّعنا وصالحنا وعملنا على الانماء ورفعنا موازنات الاشغال واستعدنا الشراكة وندعو الجميع للقيام بواجباتهم لان العمل النيابي ليس وجاهة بل مسؤولية

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في حوار مع الانتشار عبر فايسبوك قال النائب ابراهيم كنعان بأننا عاهدنا بعضنا واللبنانيين كتيار ان الفشل ممنوع والرئيس الاستثنائي بدأ بالتغيير الفعلي فور وصوله لسدة المسؤولية لا نبض التغيير بالشعارات وفي 13 تشرين 1990 ولدنا من جديد بينما ظن البعض اننا انتهينا ونحن من مدرسة لا تنهزم ولا تستسلم

وزاد لقد انهينا جلسات الموازنة الثامنة مساء ونعمل صباحا ومساء لان العمل الوطني والانجاز الكبير اهم من الزواريب الصغيرة ولقد حققنا من ضمن كتلة وتيار بات مؤسسه رئيسا للجمهورية وانجازاتنا ثابتة بالعمل والمثابرة في الاصلاح المالي وسواه مشددا على أن الابراء لا يزال مستحيلا لان لا تسوية على الحسابات المالية فنحن فخورون بتجربتنا لاننا لم نحمل ضميرنا منذ اليوم الاول لدخولنا السلطة

متوجهاً للمرشحين في المتن قائلا على من يريد التنافس معنا ان لا يكذب لان للناس ذاكرة والتاريخ لا يرحم ونحن قاومنا سوريا عندما كانت في لبنان واردنا افضل العلاقات عندما اصبحت خارجه وسوانا زارها 11 مرة واراد تمديد ولايته

وقد قال بأن ساعة التغيير لن تعود الى الوراء ونحن اذا قلنا فعلنا وبينما نمضي 12 ساعة يوميا في المجلس النيابي لم نشاهد ايا من مطلقي شعارات مكافحة الفساد معنا في الجلسات والنقاشات وستكون لدينا موازنتان في سنة واحدة مع الاصلاحات بعد 12 سنة من غياب الموازنات فمحادل المال والاقطاع لا يناسبها تحرير الناخب الذي تنظر اليه كسلعة وتبيعه المواقف

وقد وجه تحية الى كل رفاقي وزملائي الذين ترافقت معهم والى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ ليكونوا معنا هذه المرة واقول ان النضال هو الهدف اما الموقع فمحطة

كاشفاً بان اللائحة في المتن هي لائحة التيار ونحن نحترم كل حلفائنا ونتمايز معهم في بعض الامور ولدينا ثوابتنا وقناعاتنا التي لا تتبدل لاننا حلفاء شرفاء وخصوم شرفاء فنحن لا نخسر هويتنا او قناعاتنا في اي تحالف قمنا او نقوم به فنظرتنا للدولة والاصلاح وبناء المؤسسات ثابتة والمسيرة مستمرة بجهد البعض يحاول الباسنا عوراته وهو الذي توارث الحزب والموقع والحكم منذ عشرات السنين ولهؤلاء نقول يلي استحوا ماتوا

مكملاً "انا من حملت قضية التوتر العالي ولم اترك الملف لحظة ورأيي لا بزال نفسه بالموازنة ما بين تأمين الكهرباء وطمأنة هواجس الناس ومطرانية بيروت المارونية والاهالي شكروني على دوري فهناك من يريد استغشام الناس وقد صوت مع خطة النفايات فيما التيار الوطني الحر وحده رفضها"

هناك من يجلس في المنزل ويريد الباسنا عوراته وقد رمى النفايات في الشارع بينما عملنا في لجنة المال وخارجها على الحلول البناءة والعملية فنحن قد قدمنا البدائل عن الtva وبذلنا مجهودا ودققنا ولم يقف معنا من يعيرنا بولدنة اليوم في هذا الملف وهو لم يقدم اي حل

وطالب المنافسين بالخروج من منطق الصراخ والسياسات السطحية لان اي تغيير او اي بناء للدولة يكون بالمشروع والعمل لا الشعار والكسل

مذكرا البعض بأن الحكم على حبيب الشرتوني صدر في عهد الرئيس عون بينما لم يحاكم الشرتوني طوال عهد الرئيس امين الجميل فنحن نذهب الى العالم كله ونبقى كما نحن بقناعاتنا وارادتنا على الانجاز والعمل وتحقيق ما يطمح اليه اللبنانيون وقد قدمنا من خلال لجنة المال نموذجا للرقابة البرلمانية وهو واجب علينا تجاه اللبنانيين سنستمر به حتى النهاية

فالاصلاح بدأناه منذ دخولنا الندوة البرلمانية ونمارسه يوميا وسوانا يرفعه شعارا موسميا في زمن الانتخابات ونحن فخورون بأننا شرّعنا وصالحنا وعملنا على الانماء ورفعنا موازنات الاشغال واستعدنا الشراكة وندعو الجميع للقيام بواجباتهم لان العمل النيابي ليس وجاهة بل مسؤولية

من حمل ظلم المنفى والاحتلال ولم يركع او ينحني لن يخمد ثورته واحلامه من يمتهن التزوير والافتراء وقد استعدنا الميثاقية بوصول الرئيس عون وبأصواتكم نستمر في هذه المسيرة