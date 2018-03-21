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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



ماذا فعلتم للبنانيين قبل عام 2005، وما هي مشاريعكم لهم بعد السادس من أيار 2018؟



هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يوجهه إلى المرشحين، ولا سيما العائدون إلى الساحة، بفعل نسبية أقرها عهد، عاهد اللبنانيين على تصحيح التمثيل... ووفى بالوعد.



أمس هولوا على مجلس الوزراء. قالوا إن صداما سياسيا سيقع. أما اليوم، وكما أشارت الـ OTV أمس، فجلسة عادية عقدت، ونقاش طبيعي دار، وتحضير مطلوب لمؤتمر cedar تم. مطالعات قانونية قدمت، ملاحظات مالية فصلت، وتحفظ من دون اعتراض سجل، بغاية التحصين، فقط لا غير.



أمس أيضا، هولوا على التحضير المشروع للاستحقاق النيابي. قالوا إن عزلا يتم، ولفتوا إلى ان حرب إلغاء سياسية تخاض. ففاتهم، أن من عزل بعض اللبنانيين عن الخدمات العامة والمشاريع الكبرى والخطط المستقبلية سنوات طويلة، ومن شطب شرائح واسعة منهم من الحياة السياسية لعقود، لا يسأل بل يسأل ويساءل، ولا يحاسب بل يحاسب في صناديق الاقتراع، بإرادة اللبنانيين الحرة.



منتصف ليل اليوم تنتهي مهلة سحب التراشيح. ومنتصف ليل الاثنين المقبل تنقضي مهلة تسجيل اللوائح. أما بعدها، فالوثبة الأخيرة نحو السادس من أيار. وفي الانتظار، أسئلة كثيرة تنتظر جواب النواب الحاليين والمستقبليين. برز منها اليوم، ما طرحه وزير الخارجية حول تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها، مع ضوابط تضمن احترام الدستور.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





الجنة تحت أقدام الأمهات كلام يتجدد كل يوم وليس في عيد الأم فقط فعيدها كل يوم وليس اليوم فقط. وفي هذا اليوم كانت لفتة مهمة لوزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن عن مشروع قانون يرمي الى قوننة تجنيس الأطفال عن طريق الأمهات لكن ليس لدول الجوار التي تدرس حالات طلباتها في حينه.



في السياسة أبلغت روسيا الأطراف المعنية أن هناك ضربة عسكرية لدمشق خلال اثنين وسبعين ساعة ومرت هذه الساعات ولم تحصل الضربة ثم تكرر الإبلاغ ومرت اثنتان وسبعون ساعة ولم يحصل أي طارئ.



وهكذا ينقب بعض المراجع عن السر ويذهبون الى الإعتقاد بأن مقايضة حصلت بين الحرب على عفرين والجوار تركيا، مقابل التوغل العسكري السوري المغطى من روسيا جوا في الغوطة. ورغم ذلك ما زالت حال الإستنفار الدبلوماسي قائمة حول الوضع في سوريا وأيضا في الجنوب اللبناني.



وتحت هذا المشهد ترقب المحافل السياسية كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ساعة من الآن. وسيتحدث السيد نصرالله أيضا عن الوضع الداخلي اللبناني ومسألة الإنتخابات النيابية والتحالفات.



وفي المسار الإنتخابي يشعر المرشحون وحتى الناخبون ببدء حماوة على صعيد بيروت والمناطق لا سيما كسروان وطرابلس والبقاع الغربي وصيدا.



وفي بيروت الأولى قدم الوزير ميشال فرعون اللائحة الأولى وسجلها في وزارة الداخلية. وقال فرعون إن اللائحة تضم أحزابا وقوى تلتزم بمبادئ وقيم وثوابت تتشارك فيها مع معظم أهالي المنطقة.



وفي القصر الجمهوري جلسة لمجلس الوزراء وتقييم لنتائج مؤتمر روما وإعلان عن مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية في الرياض في منتصف الشهر المقبل ومعه الرئيس الحريري.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



منتصف هذه الليلة تنتهي مهلة سحب طلبات الترشيح ومنتصف ليل الاثنين تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، وهذا المساء أعلن المحامي نبيل الحلبي انسحابه من دائرة بيروت الثانية لصالح لائحة “تيار المستقبل”، وقال الرئيس سعد الحريري أجرى تسوية سياسية حمت لبنان من مصير ما نشهده في العراق أو سوريا واعتبر المزايدات السياسية، بأنها خطيئة كبيرة جدا بل خطيئة قاتلة. ودعا إلى العودة إلى الخط الاساسي، خط الاعتدال القوي الذي يمثله بيت الوسط.



وبالانتظار تشهد عطلة نهاية الاسبوع، بدء ولادة عددا من اللوائح الانتخابية في عدد من المناطق، ابرزها لوائح التيار الازرق. اذ يعلن الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط بعد غد الجمعة لائحة تيار المستقبل لدائرة بيروت الثانية، والسبت لائحة المستقبل في عكار، والاحد لائحة المستقبل في دائرة طرابلس المنية الضنية.



واليوم اقر مجلس الوزراء مشروع البرنامج الاستثماري الى مؤتمر “سيدر” الذي سيعقد في باريس، ويبلغ مجموع الاستثمارات للمشاريع المقترحة اكثر من 17 مليار دولار اميركي وقد لفت الرئيس الحريري الى اهمية انعقاد هذا المؤتمر وانعكاساته الايجابية على الاوضاع الاقتصادية في لبنان،واكد ان “مؤتمر روما 2” كان ناجحا جدا وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والامن في لبنان.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



بعد نحو نصف ساعة من الآن، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليعرض البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب... وما كان لهذه الإطلالة ان تتم لولا البلبلة التي تواكب خارطة اللوائح في دائرة بعلبك الهرمل والتي حدت بالسيد نصرالله إلى القول، في وقت سابق، أنه مستعد للتجول في دائرة بعلبك دعما للائحة...



وبعد أربع ساعات من الآن تنتهي مهلة سحب الترشيحات ليبدأ عندها السباق الحقيقي نحو السادس من أيار، فبعد منتصف هذه الليلة، لن يبقى على جداول المرشحين سوى الذين دخلوا في لوائح، أما المنسحبون وعدم المتمكنين من دخول اللوائح، فالأمر سيان بالنسبة إليهم، أي أنهم لن يدخلوا نادي اللوائح وبالتالي حلبة السباق.



وفيما اللوائح بدأت تتبلور تباعا، ويتم تسجيلها، حتى قبل انتهاء مهلة التسجيل التي تمتد إلى منتصف ليل السادس والعشرين من هذا الشهر، فإن ما بدا واضحا اليوم أكثر فأكثر ان تجاوز حدود السلطة بدا فاقعا... سبعة عشر وزيرا من الحكومة في عداد المرشحين، وهم ليسوا من المرشحين الذين سينسحبون هذه الليلة ، وقد بدا واضحا ان استغلال بعضهم للسلطة واضح للعيان ولم يعد خافيا على أحد.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



حجزت الأم جزءا من الاهتمام الداخلي في عيدها ولكنها لم تحجب كل الانظار عن مسار الاستحقاق الانتخابي وما سيفرزه من كتل في المؤسسة التشريعية الام، ولأن الانتخابات يجب ان تكون شفافة كماء الربيع دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حمايتها ليس في الامن فقط بل بصدقيتها ونظافتها والنأي بها عما يمكن ان يشوهها، داعيا الى جعلها فرصة للانتقال بلبنان الى بر الامان. وامام زواره اكد رئيس المجلس ان لوائح الامل والوفاء لا تمثل احتكارا انتخابيا انما العكس هو الصحيح لانه لو كان الامر كذلك لفازت هذه اللوائح بالتزكية، وهذا ما لم يحصل.



على طاولة مجلس الوزراء كان المنتظر ان ترسم مسألة بواخر الكهرباء بتوترها من خارج الجدول ولكن هذا الامر لم يحصل في جلسة الساعات الخمس وحلت مكانه نقاشات لم تكن اقل حدية تتعلق بما سمي برنامج CIP الذي سيقدم لمؤتمر سيدر في باريس لانه غامض ومنقوص وغير مترابط، وابعد من كل ذلك سيجعل هناك التزامات مالية كبيرة ستترتب على لبنان.



وزير المال علي حسن خليل شدد في مطالعة مطولة الحاجة الى تحديد اهداف مشروع البرنامج ودعا الى التدقيق بكل ما يتضمنه وتحديد الاولويات مع الاقتراح بالعودة فيها الى مجلسي الوزراء والنواب. بعدها تمت الموافقة على المشروع مع ادخال بنود عليه في ظل اصرار من الرئيس الحريري، وسيقدم المشروع كورقة تصور مبدئي لدعم المشاريع والبنى التحتية من دون ان يلزم لبنان والمجتمع الدولي بشيء قبل مناقشة بنوده في باريس واقرارها لاحقا حكوميا ونيابيا في ضوء نتائج المؤتمر والاتصالات مع الجهات المانحة.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



يقفل باب سحب الترشحيات للانتخابات النيابية منتصف الليلة، وينسحب على مشهد التحالفات مزيد من المناورات ..



قوى لا تقول كلمتها بانتظار الاخرى، فيما الكلمة الفصل للسادس والعشرين من آذار موعد انتهاء مهلة تقديم اللوائح..



وفيما يلاطم المرشحون امواج اللوائح الانتخابية، ابحرت الحكومة لست ساعات في جلسة وزارية خلت من اي باخرة كهربائية.. فيما الخطوط الوزارية امتدت الى مؤتمر سيدر المرتقب لدعم لبنان الشهر المقبل، فاقر المجلس مشروع البرنامج الاستثماري للبنى التحتية، بمسمى اصلاحي تقدمه الحكومة كبادرة حسن نية للمؤتمرين لنيل الثقة والدعم، فيما ثقة اللبنانيين بألا دعائم لحل الازمة اللبنانية، سوى بوقف الهدر والفساد، واعتماد الشفافية الوطنية لا المحسوبيات السياسية..



وفي اعتماد دائم لكل صدق وشفافية يطل الامين العام لحزب الله بعد نحو ساعة من الآن، متحدثا عن برنامج حزب الله الانتخابي، ومنتخبا ابرز القضايا للاضاءة حولها اليوم، والبقية في اطلالات لاحقة..



ومع اطلالة السنة الشمسية القمرية الجديدة او ما يعرف بعيد النوروز، خاطب الامام السيد علي الخامنئي شعوب المنطقة مستعرضا ابرز ما قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو تخفيف وطأة التكفيريين عن شعوب المنطقة، وافشال المشروع الاميركي الذي اوجد هؤلاء التكفيريين لخلق النزاعات وابعاد شعوب المنطقة عن قضية فلسطين.. مؤكدا سماحته ان واشنطن لن تحقق مآربها في منطقة الشرق الاوسط ..



اما البعض العربي ولتحقيق غاياته ومآربه، فقد حمل الى واشنطن ما تشتهيه من صفقات، بعد ان قدم الكثير من خيرات الامة وباع المقدسات، وعاد اليوم ليجدد العهد لسيده الاميركي بمنطق الصفقات نفسها، أملا بتثبيت عهده في منطقة التقلبات..





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



الى امهاتنا اينما كنتن تصلين لنا من هنا او من عليائكن في السماء عيد سعيد وملايين الدعاءات بأن لا تتعبن من الصلوات ولا تغمضن عيونكن عن رعايتنا.



على مسافة ايام من الانتخابات وايام من مؤتمر سيدر، الارنب الحكومي الذي اضاع الكثير من الوقت والفرص دخل في سباق مع الانجازات على خطين داخليين، الاول يتعلق بتجميل الحكومة لصورتها قبل الاستحقاق، والثاني يتعلق بالظهور في مظهر الدولة المطابقة للمواصفات التي تفرضها الدول الداعمة.



في السياق، استعرض مجلس الوزراء بدقة واسهاب المشاريع التي ستتقدم بها الحكومة الى مؤتمر سيدر فكان الراي الغالب بأن عددا من المشاريع يحتاج الى اضافات تقنية وعلمية كي يتبناها المؤتمر.



وكان مجلس الوزراء ازال لغم ملف الكهرباء بعدم بحثه لأنه لو فعل لكان انفجر مطيحا الجلسة وما تبقى من التماسك الحكومي الهش.



على الخط الداخلي المتعلق بضبط الانفاق في موازنة 2018 واصلت لجنة المال درس موازنة الوزارات المتبقية فأنجزنت موازنتي وزارتي الصحة والاشغال اضافة الى مجلس الانماء والاعمار باستثناء انشاء الابنية الحكومية. والامور بحسب رئيس اللجنة ابراهيم كنعان باتت على لياليها.



على جبهة الانتخابات، تنتهي بعد اربع ساعات من الان مهلة سحب الترشيحات والزمن الان لتفقيس التحالفات واللوائح ولو بعمليات قيصرية مؤلمة، وفي الاطار سنشهد من الان الى الاحد ولادة عدد من الوائح منها المكتمل ومنها غير المكتمل، والدوائر الاكثر غليانا وضبابية هي البقاع الغربي والمتن وكسروان جبيل وبعبدا وبيروت الاولى.





في هذا الجو اثار الوزير باسيل بلبلة جديدة في الوسط النسائي في عيد الام، اذ اثار مشروعه لمنح الام الجنسية لاولادها بالصيغة التي طرحها موجة من الردود الناقدة.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



سلام عليك وأنت تعدين نار الصباح وسلام عليك وأنت تتفقدين زيتون الأرض وتحصين عدد أولادك الشهداء منهم والأحياء وسلام لك وقد اختصرت التكوين بحرفين وجعلت من ياء النسبة نسبا شريفا لبني البشر وكالأرض تعطي ولا تسأل كنت تاء تأنيث الميادين العصية خرقت أسوارها ببصمة نون النسوة وإلى أجمل صفاتك "الأم" كنت كزهر اللوز وأكثر فتحية إلى كل أم هزت سريرا بيمناها وعالما بيسراها والتحية موصولة بخنساء اللاذقية التي قدمت شهيدا في اجتياح بيروت وأربعة شهداء في سوريا والتحية موصولة أيضا بـ عهد نسخة فلسطين الأصلية المكللة بتاج من شوك والتي حكمت عليها سلطات الاحتلال بثمانية أشهر سجن بسبب صفعة وابنة التميمي بالتأكيد سترد حكم الصفعة صاعين ذات يوم بكف من أمومة. وإذا كانت الأم اللبنانية كل هؤلاء فهي في نظر المسؤولين لم تبلغ سن الرشد في إعطاء أولادها الجنسية وعلى هذا الحق قدم لها وزير الخارجية جبران باسيل عيدية مذيلة بكل أدوات الشرط وباستثناءات وصفتها جمعيات حقوق المرأة بالعنصرية فمشروع باسيل المقدم الى الحكومة أجاز للأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني أن تعطي أولادها الجنسية باستثناء من هم أباؤهم من دول الجوار منعا للتوطين وتحقيقا للمساواة فإن لحظ الرجل مثل حظ الأنثى في الاقتراح. رمى باسيل بورقة انتخابية لا تصرف في صناديق الحقوق ووضع النواب اللاحقين أمام مسؤولية عجز عنها السابقون. واقتداء بالأم الحنون التي فتحت باب التحقيق مع رئيسها السابق نيكولا ساركوزي على خلفية فساد ورشى مالية انتخابية شأنه شأن كثير من رؤساء أنهوا حياتهم السياسية وراء القضبان فمتى يتمثل الولد بالأم ويفتح كتاب الدستور الذي ينص على وجود مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لكن هذا المجلس لم يحاسب أي مسؤول لبناني مع أن روائح فساد المسؤولين والتمويل الخارجي تملأ الفضاء ولم تعد تحتاج الى إثبات والأنكى أن أحدا لم يجرؤْ على تقديم شكوىْ الى هذا المجلس خشية أن ينقلب عليه الادعاء أما الذي انقلب على ظهره ضحكا فكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان حين قال له الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إن هذا المبلغ فتات بالنسبة إليكم" وهو يعرض أمامه لوحتين تشرحان أجمالي مليارات الدولارات التي سيسحبها البيت الأبيض على شكل صفقات سلاح كحماية استباقية للسعوديين الأمر الذي عده مراقبون إهانة من ترامب لولي العهد ترامب يشرح بن سلمان يدفع "والحسابة بتحسب".





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