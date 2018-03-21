صحناوي عايد الامهات: لانو انت الاولى ... ينعاد على كل ام بلبنان

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" أنت الاولى " ومن لا يجمع على هذا القول عندما تكون الام هي المقصودة فهي الحب والحضن والدفء والملجأ عندما نحتاج إليهم ومن دون أن تحكم ، فهي الوحيدة الحاضرة دائماً بالرغم من كل الصعاب والمطبات للدعم وللايمان بكل خطوة يقوم بها من حملتهم تسعة أشهر وربتهم سنة بعد سنة لتفخر بكل ما سيحققون في هذه الحياة.

ولانها تستحق أن يُرد لها الجميل ولو بعربون رمزي ولكنه قد يعني لها الكثير قام التيار الوطني الحر في دائرة بيروت الاولى وبدعم من نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي بتوزيع باقات من الزهور على الامهات في ساحة ساسين .

وفي تعليق على هذه المبادرة عايد الوزير صحناوي عبر موقعنا كل الامهات قائلاً : " لانو انت الاولى ... ينعاد على كل ام بلبنان ، والله يرحم كل ام صارت ملاك النا بالسما "