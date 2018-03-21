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المكتب التربوي في التيار: لتعديل العطلة التربوية لمناسبة عيد الفصح

21
MARCH
2018
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بيان صادر عن المكتب التربويّ في التيَّار الوطنيّ الحرّ:

تعقيباً على المذكَّرة رقم 21/م/2018 الصادرة عن معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده بتاريخ 15/3/ 2018، والَّتي حدّد بموجبها أيام إقفال الثانويَّات والمدارس والمهنيَّات الرسميَّة والخاصَّة على اختلاف أنواعها ومراحلها اعتبارًا من مساء يوم الخميس الواقع فيه 29/3/2018 ولغاية مساء يوم الإثنين الواقع فيه 9/4/2018 لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف الغربيَّة والشرقيَّة،

وبعد التواصل مع معالي وزير التربية مرارًا للطلب منه تصحيح الخطأ الوارد في المذكَّرة المذكورة لكون يوم الخميس المذكور هو عيد مهمٌّ لدى الطوائف المسيحيَّة، ويُعرف بخميس الأسرار،

وكي يتاح للجميع المشاركة في الرتب الكنسيَّة المقدَّسة الَّتي تقام في هذا اليوم، خصوصًا أنَّ هنالك عددًا من الثانويَّات تفتح أبوابها بدوام بعد الظهر،

ولكون هذا الأمر ولَّدَ امتعاضًا واستغرابا في أوساط الأساتذة لما يحمله هذا اليوم من قدسيَّة، خاصة وأن أيام العطل التربوية الرسمية المحددة في مفكّرة وزارة التربية والتعليم والعالي، والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني (الصورة أدناه) تحدد عطلة الفصح ابتداء من صباح خميس الأسرار لا من مسائه،

وبما أنَّ تواصل المكتب التربوي لم يلقَ تجاوبًا من معاليه،

يهمُّ المكتب التربويُّ في التيَّار الوطنيِّ الحرّ التشديد على مطالبة معالي وزير التربية والتعليم العالي بتصحيح الخطأ الوارد في المذكَّرة عبر تحديد بدء عطلة عيد الفصح المبارك منذ صباح يوم الخميس 29 آذار 2018 كما درجت العادة في المذكَّرات السابقة، على أن تبقى متواصلة فتنتهي مساء الاثنين 9 نيسان 2018.

المكتب التربويُّ في التيَّار الوطنيِّ الحرّ

الأربعاء 21 آذار 2018

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