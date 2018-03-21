ألونسو: هذا ما على ليفاندوفسكي فعله

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حث الدولي الإسباني السابق، تشابي ألونسو، زميله السابق في بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالبقاء في النادي الألماني، وعدم الانتقال لأحد الأندية الكبيرة هذا الصيف.

وفي لقاء لموقع "سبورت بازر"، قال ألونسو: "إنه (ليفاندوفسكي) بالتأكيد من أفضل المهاجمين في العالم. ولكني أعتقد أن الأفضل له البقاء في بايرن (ميونيخ)".

وكثرت الأنباء الإسبانية بشأن احتمالية انتقال البولندي ليفاندوفسكي لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل، ووصل الأمر لإحدى الصحف لتأكيد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع النادي الملكي.

وأضاف ألونسو: "في كل عام هو يسجل الأهداف، ويعرف النادي جيدا، ويعرف الدوري جيدا، ويحرز الألقاب".

ولكن ألونسو أكد أن ليفاندوفسكي عليه اتخاذ هذا القرار بنفسه، ما إذا كان يريد خوض تجربة جديدة، أو الاستمرار مع بطل ألمانيا.

وقدم ألونسو وليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ معا في صيف 2014، وقضوا معا 3 مواسم مليئة بالإنجازات المحلية، قبل أن يعلن ألونسو اعتزاله لعب كرة القدم نهاية الموسم الماضي.