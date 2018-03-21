هبة تركيّة إلى الجيش اللبناني

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أقيم في قيادة اللواء اللوجستي في كفرشيما، حفل تسلم كمية من قطع البدل الخاصة بالمدرعات مقدمة هبة من السلطات التركية لمصلحة الجيش اللبناني، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان شغاتاي ارسياز.







والقى ارسياز كلمة في المناسبة، أعرب فيها عن تقدير بلاده لجهود الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره"، مؤكدا "عزمها على مواصلة التعاون العسكري في المرحلة المقبلة".







من جهته، تلا اسحق كتاب شكر باسم العماد عون وسلمه إلى السفير التركي، كما قدم له درع الجيش التذكاري، عربون تقدير وامتنان.